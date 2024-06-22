紐西蘭渡輪「擱淺卡岸邊」畫面曝光！　47人被困船上過夜

記者張寧倢／綜合報導

紐西蘭一艘大型渡輪21日晚間大約10時左右，在南島北部海域的島嶼間航行時，因為轉向故障而造成船隻擱淺在岸邊，儘管無人受傷，但大約有47人無法下船，被迫在船上過夜。

▲紐西蘭一艘貨運渡輪21日晚間擱淺在南島北岸海域。（圖／翻攝自紐西蘭海事工會官網）

根據路透社報導，這艘擱淺船隻是由紐西蘭國有企業「紐西蘭鐵路」（KiwiRail）負責營運的「DEV Aratere號」島間渡輪。紐西蘭交通部長布朗（Simeon Brown）召開記者會表示，「好消息是沒有人員傷亡，船上所有人都很安全，這絕對是最重要的。」他排除了漏油汙染的風險，並將對此「相當令人擔憂」的事件啟動調查。

根據紐西蘭海事工會（Maritime Union of New Zealand，MUNZ）聲明，這是一艘貨運渡輪，船上有8名職業車輛司機和39名船員，渡輪在21日晚間10時左右剛離開南島北海岸皮克頓鎮（Picton）不久，便因為船舵故障而擱淺在蒂多科海灣（Titoko Bay）。

#NSTworld New Zealand ferry runs aground, no injurieshttps://t.co/dGpchkf3t8 — New Straits Times (@NST_Online) June 22, 2024

MUNZ秘書長芬德利（Carl Findlay）船員中有許多工會成員，事發後工會代表一直與船上人員保持溝通，「渡輪船員都是經驗豐富的專業人士，即使在這種特殊情況下也會盡職盡責，但我們當然也擔心他們陷入危險」。

芬德利指出，紐西蘭島間渡輪已接近使用壽命，此前已多次發生事故，包含去年一艘「Kaitaki號」失去動力的事件。他認為，若這次「Aratere號」是在惡劣天氣中、或是在庫克海峽上發生轉向系統故障，恐怕會引發災難性後果。

然而，「Aratere號」才剛在5月短暫停航進行檢修，也包括轉向系統的維修。芬德利表示，這次事件將對交通網絡影響嚴重，因為「Aratere號」是目前庫克海峽上唯一具備鐵路運輸能力的渡輪，其他渡輪則處於維修或即將進入旱塢檢修的狀態。他呼籲政府重視新渡輪與運輸設施的投資需求，「紐西蘭必須擁有現代化、合適用途的庫克海峽渡輪」。