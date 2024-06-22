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社會 社會焦點 保障人權

偷小貨車「開門撞警」棄車逃進夜市　勇警負傷猛追15分鐘逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（21）日晚間接獲報案指稱，一輛停放在桃園區永安路上小貨車遭竊，竊賊往中正路方向逃逸，桃園警方據報後發動線上警網圍捕，員警察覺遭竊小貨車受困在桃園觀光夜市上，圍捕時竊賊突然開啟車門，撞開員警後棄車逃逸，員警負傷後追捕，所幸路過計程車與騎士加入圍捕，15分鐘內順利緝捕黃姓竊賊到案，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓男子昨晚在桃園區永安路竊取小貨車後逃逸，警方追至桃園夜市後竟開車門撞傷員警後棄車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子昨晚在桃園區永安路竊取小貨車後逃逸，警方追至桃園夜市後竟開車門撞傷員警後棄車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子昨晚在桃園區永安路竊取小貨車後逃逸，警方追至桃園夜市後棄車逃逸，圖為被竊取小貨車等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子昨晚在桃園區永安路竊取小貨車後逃逸，警方追至桃園夜市後棄車逃逸，圖為被竊取小貨車等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚9時50分許接獲被害人報案指稱，停放於永安路上小貨車被竊賊偷走，一路往中正路方向逃逸，桃園警分局埔子派出所接獲報案後，員警立即通報線上巡邏警網發動攔截圍捕。

▲桃園市黃姓男子昨晚竊取小貨車後棄車逃逸，監視器下方箭頭處的黃男拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子昨晚竊取小貨車後棄車逃逸，監視器下方箭頭處的黃男拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警員丁柏天、何承育加強搜尋時，在中正路發現失竊小貨車，立即通報警力支援行攔截，48歲的竊賊黃姓男子不顧員警攔阻持續逃逸，小貨車進入桃園夜市後塞在車陣中，員警左右包抄準備攔車緝捕，黃嫌見狀刻意跨越車道行駛不讓員警超車。

▲桃園警民合力追捕竊取小貨車黃姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警民合力追捕竊取小貨車黃姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警欲攔捕小貨車時，黃嫌突然開啟車門撞倒警用機車，隨後棄車逃逸逃進桃園觀光夜市，員警負傷後仍自後追逐，現場熱心計程車司機與機車騎士見狀加入圍捕，員警繞道至後方包抄，黃嫌仍拔腿狂奔，在線上支援警力與熱心民眾合力圍捕下，15分鐘內將黃男壓制緝捕到案，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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