新自強號3車廂出軌徹夜搶修「旅客全額退費」　受傷增為9人　

▲台鐵229列車撞上土石流出軌，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者陳煥丞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵229次EMU3000型新自強號今(21日)下午撞上土石流，3節車廂車軌，9人受傷，其中司機員手部骨折，8旅客輕傷，台鐵公司表示，該列車誤點超過2小時，旅客將全額退費，目前和仁到崇德間已東正線雙向行車，新自強號仍卡隧道，台鐵緊急動員搶修復軌作業。

台鐵公司晚間再度說明，229次EMU3000型新自強號，今下午16時50分行經崇德=和仁間51K+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷，目前列車停於現場。

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台鐵公司指出，台鐵已成立一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，229次旅客總共525人由後續4033次區間車接駁回新城站，晚間18時53分已完成接駁、19時09分到達新城站。

至於受傷旅客，台鐵表示，送慈濟醫院有5人，包含司機員，送門諾醫院2人，另有2人未送醫自行離開。

其中送醫7人傷勢，司機員右手肘骨折、右腳受傷；乘客部分出現右手肘擦張、右腳撞傷、想吐、腰痛、右膝擦傷、胸口挫傷等傷勢。

▲台鐵229次列車撞上土石流，旅客下車走在隧道，目前已搭其他區間車接駁離開。（圖／網友提供）

台鐵強調，台鐵已在新城站提供600份餐點予旅客，並以後續237次普悠瑪自強號接駁北上，因229次列車誤點超過2小時，該次車旅客到站後得辦理全額退費。

台鐵指出，目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵公司已動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位進行後續搶修復軌作業。