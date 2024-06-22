10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

▲酒駕等10大違規開單大幅增加18.61%。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年第一季交通事故死亡772人、逾13萬人受傷，較去年同期下滑，警方也加強取締力道，今年4月底前10大重點違規達125.6萬件，較平均增18.6%，包括酒駕、闖紅燈、超速、機車未兩段式左轉及行駛禁行機車道等，交通部表示，10大重大違規下半年將持續重點取締，也與警方協調下半年對未停讓行人加強取締。

根據統計，截至今年4月底，取締10項重大交通違規舉發件數高達125萬6283件，較前3年平均值105萬9124件，違規開罰件數大幅增加18.61%。

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該10項加強執法重大交通違規包括酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、行駛國道路肩、大型車和慢速車不依規定行駛國道外側車道、高速公路蛇行和惡意逼車、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉等項目。

▲今年10大重點取締項目。（圖／ETtoday整理，資料來源交通部）

交通部表示，警方年度重點取締項目和推動計畫都會與交通部討論，該10大重點取締項目將持續到下半年，違規件數增加與警方執勤量能有關，加強取締後對交通事故降低是否有幫助，仍待長時間比對和觀察死傷狀況。

交通部指出，今年下半年加強取締項目除了將延續酒駕、闖紅燈和超速等10大重點取締項目外，因今年第一季行人死亡較為增加，因此交通部也已請警政署下半年加強不停讓行人的執法工作。