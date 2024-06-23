消費糾紛不開心也被叫到立院問話？　新北議員爆綠營帶頭造謠

▲市議員陳世軒出席民眾黨「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院21日否決行政院針對國會改革提出的覆議案後，後續將進行聲請釋憲的延長賽。民眾黨22日啟動「反貪腐、護台灣；反造謠、要真相」公民宣講活動，新北市議員陳世軒說，執政黨立委可以帶頭造謠，帶頭在市場外面恐嚇攤販，若消費糾紛不開心，立委不爽就可以把你們叫到立法院去問話，「就站在市場的門口抹黑造謠恐嚇人民，這就是我們的執政黨」。

陳世軒說，過去一段時間，國會改革法案多久了？有沒有一個月？這是一場延長戰，一場非常困難的戰役。國會改革誰開始倡議的？民進黨，但過去8年被很多人忘記，是去年柯文哲選總統時，透過總統大選不斷倡議要改革國會，一路到新任立委進入立法院，兌現承諾。

陳世軒表示，現在，覆議案成功被擋下，接下來執政黨還要提釋憲，賴清德520就職總統，人民期待的是一個新的曙光、嶄新的政府，希望賴清德總統好好執政，但這一個月來，內憂外患，在台灣內部製造矛盾尋找敵人，一路到今天，執政黨立委可以帶頭造謠。

陳世軒說，他就曾在他的選區新莊，看到民進黨市議員帶頭在市場外面，告訴攤販老闆、老闆娘，消費糾紛不開心，立委不爽就可以把你們叫到立法院去問話，「就站在市場的門口抹黑造謠恐嚇人民，這就是我們的執政黨」。

陳世軒指出，賴清德告訴他們的立委，投票可以輸但論述不可以輸。他們的論述就是吵架，在立法院吵架，所有立委吵架的吵架、打架的打架，利用資訊不對等在全國造謠。國會改革是過去民進黨主張，執政8年不做，現在民眾黨做他們不滿，甚至說過去的國會改革主張違憲。

陳世軒說，民眾黨一直被抹成小藍、小綠，但是民眾黨的立場就是只問是非黑白、不為藍綠，福國利民的法案就會支持。