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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨製造對立　柯文哲：還沒看到國會擴權先看到「總統擴權」

▲民眾黨主席柯文哲出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院昨否決行政院提出的國會改革覆議案，後續將進入聲請釋憲的延長賽，民眾黨22日啟動「反貪腐、護台灣；反造謠、要真相」公民宣講活動。主席柯文哲發言時，直指民進黨過去4個月放任正事不做，只會製造對立，國會還沒看到擴權，反倒先看到「總統擴權」，賴總統設立三大委員會到底誰要負責？

針對國會改革覆議案被否決，柯文哲直言，這是預料中的事，也是大多數民意，「政黨政治本來就是對民意負責，國會改革哪一條不是民進黨過去的主張？」

柯文哲也說，民進黨過去4個月正事不幹，只有製造對立和仇恨。他爆料，青鳥行動時就跟黃國昌說，「青島東路上都是你的靈堂，你已經變成台灣仇恨值最高，怎麼辦？」他直言，從2012年到現在，真正沒有變的是黃國昌，「他主張的東西跟12年前有不一樣嗎？」柯還說，民進黨標榜「勤政、清廉、愛鄉土」，卻都沒有實現，「結果是我幫他們實現！」

另外，柯文哲也提到，青鳥行動根本是民進黨帶頭在製造假消息，把年輕人騙到街頭，「謊話講第一次可能會有效，第二次要再騙他就不太容易」，在處理覆議案時，立法院外的人潮已大幅減少。

柯文哲也說，台灣總統有權無責，讓總統到立法院國情報告，去年選總統賴清德是同意的，但選後卻不認帳，哪有這回事？賴清德要成立三大委員會，這些委員會到時候是誰負責？不要有權無責，不要講國會擴權，他只看到總統擴權。

柯文哲指出，這2年高端疫苗、超思等問題，過去幾年只看到行政權太大的副作用，台電2年虧4000億、共機共艦繞來繞去、血汗警消、醫護人員，這些事應該積極處理，但民進黨忙著抹黑抹紅同胞。柯說，應該先問民進黨到底要怎麽治理這個國家？對一個執政者來講，好不容易贏得了選舉，上任之前還有4個月的準備時間，應當是一上任就公布要做什麽，結果只有對立。

面對《財劃法》可能是下一個戰場，柯文哲則再次重申，修法目的在於落實地方自治，台灣民眾黨是有主體性的，民進黨不修，但國民黨說撥5000億，這都不對，他認為黃珊珊算的公式很合理。

▲民眾黨主席柯文哲出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

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