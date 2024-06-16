誇張！攤商路邊叫賣水果竟廣播「不買去紅敢」　網怒：舉報違規

▲水果攤商在路上廣播叫賣「不買去紅敢」觸犯2法，警方已通知駕駛到案說明並依法開罰。（圖／翻攝記者爆料網）

圖文／CTWANT

離譜！有民眾在臉書社團「爆廢1公社」發佈一段影片，畫面顯示有水果攤販車在桃園市中壢區的路上叫賣，期間使用大聲公透過廣播竟說「1斤29元，要買就買，不買去紅敢」，引起大批網友熱議，後續警方根據影片已通知車主到案說明，並依法開單裁罰。

據了解，有攤商在中壢區明德路旁叫賣水果，還透過大聲公廣播「要買就買，不買去紅敢」等話語，讓民眾訥悶「現在賣水果的都這樣嗎？」該過程被民眾拍攝上傳至「爆廢1公社」臉書社團，隨後引起網友留言回應「違停去旁邊烘乾」、「新明市場很髒亂很多年了」、「怎麼沒人舉報違規停車」等諸多言論。

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警方表示，中壢分局興國派出針對影片內容，攤販佔用道路並廣播叫賣的行為，依《社會秩序維護法》第79條於公共場所任意叫賣物品，妨礙交通，不聽禁止，處新臺幣3000元以下罰鍰或申誡，及《道路交通管理處罰條例》第82條1項10款未經許可在道路擺設攤位，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。

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