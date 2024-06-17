停產飲料超懷念「2經典」！一票超愛Qoo狂唱：喝完臉紅紅

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在「爆廢1公社」發起討論，「哪款已經停產的飲料最令人懷念？」他最想念的是鋁箔包冬瓜茶、雪克33以及輕鬆小品咖啡牛奶。貼文引發網友們熱烈回應，紛紛留言自己心中最懷念的飲料，其中2款飲料點名率超高，「Qoo，我超愛的，小時候還會賣同學」、「雪克，那時候還是保麗龍包裝。」

網友在「爆廢1公社」發文，好奇其他人最懷念哪款停產的的飲料？問題引發了許多網友的共鳴，紛紛在貼文下方留言，「冰淇淋汽水」、「以前有一款叫吸飲，咖啡凍奶茶我覺得很讚，但可惜沒多久就停產了」、「歐香咖啡，葉璦菱拍的廣告」、「萊茵-氣泡香檳飲料」、「便當店的冬瓜茶包。」

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其中，最多網友提及的停產飲料，則是「Qoo」和「雪克33」，超多人更是難忘Qoo的歌，「雪克33，麻煩恢復生產拜託」、「雪克33，喝前要搖33下」、「Qoo有種果汁真好喝～喝的時候酷～喝完臉紅紅」、「首選當然是Qoo啊」、「Qoo還有，只是剩海外版而已。」

不過，先前也曾有網友發起類似討論，列出10種飲料包括「統一花語（茉莉紅茶、茉莉綠茶）」、「鋁箔包冬瓜茶」、「黑松汽水搖果凍」、「輕鬆小品紅茶+牛奶」、「水瓶座運動飲料」、「奇檬子」、「雪克泡沫紅茶」、「雪克泡沫綠茶」、「雪克泡沫咖啡」，問其他人最懷念哪一項。

當中，最受歡迎的是「鋁箔包冬瓜茶」，「我還是喜歡冬瓜茶，再來就是一條條的糖水棒」、「吃烤鴨都會附的包裝冬瓜茶」、「超愛冬瓜茶」、「以前唸書嗑完便當都要來一袋」、「便當+一包冬瓜茶。」還有Qoo也很夯，「Qoo，怎麼沒上榜」、「居然沒有Qoo！」