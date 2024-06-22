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大陸 大陸焦點 特派現場

創辦人離世！14歲兒繼承百億市值股票　34歲女兒成2家A股實控人

▲▼許冉。（圖／翻攝自微博）

▲許冉擁有澳洲麥考瑞大學工商管理專業碩士學位。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸鈦白粉巨頭龍佰集團（002601）及其旗下東方鋯業（002167）20日同步發出公告，創始人、原實際控制人許剛因病去世，享壽61歲，公司實際控制人變更為許剛34歲的女兒許冉，許剛14歲的兒子則繼承市值25.73億元的股票（人民幣，下同，約台幣115.9億元）。

據《證券時報》報導，1個月前，龍佰集團董事會沉痛公告，公司控股股東、實際控制人、名譽董事長許剛於5月20日因病醫治無效不幸離世，享壽61歲。公司當時表示，許剛持有的公司股份將以法律、法規辦理繼承手續。

龍佰集團表示，根據上海市靜安公證處所簽發的《公證書》，許剛生前並未訂立遺囑，也未與他人簽訂《遺贈扶養協議》，他生前持有的公司6.27億股股份（佔26.25 %），由其女兒許冉繼承5億股、兒子繼承1.27億股。

▲▼龍佰集團。（圖／翻攝自環球網）

▲▼龍佰集團。（圖／翻攝自環球網）

▲龍佰集團發布實際控股人變更公告。（圖／翻攝自微博）

報導指出，以龍佰集團和東方鋯業目前的股價粗略估算，許冉與弟弟繼承的股票，市值分別約為101.35億元和25.73億元。根據上市公司公告分析，許弟弟是一位年僅14歲的學生。

龍佰集團表示，許冉合計持有龍佰集團6.27億股股份的表決權，占公司有表決權股份總數的比例為26.25%，故公司控股股東、實際控制人由許剛變更為許冉。由於龍佰集團持有東方鋯業1.82億股股份（佔23.51%），因此許冉也間接入主東方鋯業。

▲▼許冉。（圖／翻攝自微博）

▲許冉2014年開始進入龍佰集團工作。（圖／翻攝自微博）

據悉，作為全球最大的鈦白粉企業，龍佰集團鈦白粉產能151萬噸／年，海綿鈦產能5萬噸／年，規模均居世界前列；磷酸鐵鋰產能5萬噸／年，磷酸鐵產能10萬噸／年，石墨負極產能2.5萬噸／年，石墨化產能5萬噸／年。

報導指出，2023年度，龍佰集團營業收入267.94億元，年增10.92%；歸母淨利32.26億元，較去年同期減少5.64%。 2024年第一季，公司實現營業收入72.94億元，年增4.54%；歸母淨利9.51億元，年增64.15%。

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