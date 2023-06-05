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前立法院長兒遭假扣押2億　驚見董座「3年收入僅5500」傻眼了

▲▼前立院龍頭劉松藩(歿)的兒子劉政林遭控毀損2億債權。（圖／翻攝立法院網站）

▲前立院龍頭劉松藩(歿)的兒子劉政林遭控毀損2億債權。（圖／翻攝立法院網站）

記者劉昌松／台北報導

前立法院院長劉松藩的兒子劉政林，因為多年前與源勝控股公司的一場商業交易破局，遭源勝聲請假扣押2億元，源勝原本想從東科子公司東雅支付劉政林的薪酬中扣錢卻失敗，因此控告劉政林涉嫌毀損債權，台北地檢署調查，劉政林2017年起3年內，在東雅領到的薪酬各是2500、500、2500元，無證據顯示劉政林以不法手段躲債，5日以罪嫌不足處分不起訴。

劉松藩曾任27年立法委員，最後因廣三背信案被判刑4年，逃亡海外遭通緝，直到2016年間傳出在大陸病逝，而他的兒子劉政林是老牌揚聲器大廠東科公司的董事長，多年前，劉政林曾與源勝控股公司約定，出售持有東科大部分股份的海外控股公司DJR股權，源勝控股在2016年間要求劉政林依約賣股卻遭拒絕。

源勝控股不滿劉政林出爾反爾，向劉政林假扣押裁定，禁止劉政林在2億元債務及160萬元執行費範圍內，收取東雅公司的薪資及董事酬金，沒想到東雅公司表示，因為公司虧損嚴重，2017年到2019年都沒有付錢給劉政林，源勝認為權益受損，一方面向民事法院提訟，確認東雅公司連續3年積欠劉政林個292萬元薪酬，另外提告劉政林為了躲債，惡意毀損債權。

檢察官為此調查發現，劉政林2017年只從東雅拿到2500元薪酬，2018年500元，2019年也是2500元，遍查相關財務資料，劉政林的確沒有從東雅公司拿過甚麼錢，而且劉政林另外有陸續籌資償還約7000萬元給源勝，因查無毀損債權嫌疑，所以處分不起訴劉政林。

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