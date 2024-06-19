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大陸 大陸焦點 特派現場

陸前光電龍頭連31支跌停退市　實控人捲89億「跑路」

▲ST愛康正式停牌退市。（圖／翻攝百度）

▲ST愛康正式停牌退市。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸光伏（光電）產業曾經的龍頭企業「浙江愛康控股（ST愛康）」歷經連31個跌停，今（19）日起正式停牌。據了解，公司昨（18）日晚間已人去樓空，下班時間僅有兩名員工離開，包括保險箱、電腦以及影印機等辦公設備也不斷被往外搬。值得注意的是，愛康新能源的官方授權證書，也被隨手丟棄到垃圾桶。

▲愛康公司辦公室人去樓空，愛康新能源授權書被隨意扔棄。（圖／翻攝微博）

▲愛康公司辦公室人去樓空，愛康新能源授權書被隨意扔棄。（圖／翻攝微博）

《北京商報》報導，6月18日晚間，ST愛康公告稱，公司股票將被終止上市，公司股票將自2024年6月19日開市起停牌。公告顯示，截至2024年6月18日，ST愛康股票收盤價連續20個交易日低於1元。

大陸海關總署2023年初提出「新三樣（電動汽車、鋰電池、光伏產品）」產品，皆為符合全球綠色低碳發展的方向，也是對經濟增長重點扶持的產業。愛康在大環境的助力下，曾經是光電業內的龍頭老大，其市值最高的時候曾達到275億元（人民幣，下同），為下市前的16倍以上。

愛康下市的背景和公司的實控人鄒承慧及其家族的「操作」脫不了關係，他們在上市初期曾持有公司43.63%的股份，但自2017年起不斷減持，累計套現約20.54億元。直至2024年3月底，鄒承慧透過愛康集團等4家公司，使持股比例剩下6.4%，所剩股票基本被質押，完美避開《減持管理辦法》，捲款跑路。

隨著愛康下市，近28萬散戶投資者也只能面相覷、求助無門，愛康科技也成為「新三樣」背景下，首個下市的產業龍頭企業。

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