海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO　楊利娟轉戰海外市場

▲位於北京三里屯的海底撈門市。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸知名火鍋連鎖品牌公司海底撈國際控股有限公司（海底撈，6862.HK）21日發布公告，原CEO楊利娟辭任該公司執行董事及首席執行官，並轉戰海外市場，苟軼事則為該公司的新任執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。

據《澎湃新聞》報導，楊利娟於1995年加入海底撈，從服務生職位開始，前後擔任過領班、店經理、小區經理、大區經理等，2018年1月至2021年8月，楊利娟任海底撈首席營運官，主要負責監督海底撈的營運。 2021年8月24日至2022年2月28日，其擔任海底撈執行董事兼副執行長。 2022年3月1日，楊利娟被正式任命為海底撈執行長。

▲海底撈宣布新任CEO。（圖／翻攝自新浪財經）

公告顯示，苟軼事群今年51歲，自2000年1月起為海底撈的關鍵成員，擁有超過24年的產業及管理經驗。苟軼事在海底撈任職期間，曾擔任財務長、資訊科技負責人、供應鏈及採購管理負責人等多個職位。在被任命為海底撈執行長之前，苟軼事為海底撈副總經理並負責投資業務。

海底撈旗下海外業務公司特海國際控股有限公司（特海國際，9658.HK；HDL）21日晚間發布公告，楊利娟已獲委任為該公司執行董事及首席執行官，主要負責統籌特海國際的管理和戰略發展，該任命自2024年7月1日起生效。

▲楊利娟。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

報導指出，在楊利娟任職CEO期間，帶領海底撈穿越疫情時期，在2022年實現扭虧為盈，並在2023年實現44.95億元淨利潤（人民幣，下同），年增約174.6%，營收為414.53億元，年增33.6%。

在中餐出海成為產業大趨勢的背景下，楊利娟被任命為特海國際CEO，再戰海外「硬骨頭」市場。

截至6月21日收盤，海底撈報15.1港元／股，下跌1.69%；特海國際港股報12港元／股，下跌2.76%。