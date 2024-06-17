海底撈「用餐遇4狀況」　她再也不去！一票人懂：跟剛來台灣差超多

▲原PO曝海底撈4雷點，讓她不想再去了。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

「海底撈的醬汁好可怕..變得不想去！」一名妹子透露，她直擊客人不慎把夾子掉入醬油裡，因找不到店員，就放回原處，於是她幫忙告知處理，結果店員只收走夾子，醬油卻未更換新的，令她感到很噁心。其他還包括用餐有時間限制、職訓被干擾及結帳盤換成塑膠白碗，上述種種雷點令她不想再光顧了。

一名女網友在Dcard抱怨，她吃了30多次海底撈，但最近一次去用餐後，讓她決定再也不想去了，原因包括醬料區衛生疑慮、用餐時間限制、職訓時機不當及結帳盤問題，「口味改變、份量變少也都是其中原因！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，當天走到醬料區時，目睹前一位顧客不小心將夾子掉入蝦滑醬油中，雖然該顧客將夾子撿起，但沒有找到人員處理，只是將夾子放回原處。原PO將此事告知店員後，夾子被收走，但蝦滑醬油卻仍然在原處，讓她質疑「如果都沒有人說，那個醬油到底有多噁？為什麼不跟夾子一起收走？」

此外，原PO對海底撈新實施的用餐時間限制感到不滿。原PO直言，會喜歡到海底撈的原因之一就是沒有用餐時間限制，但現在卻突然限制用餐時間為90分鐘。當天用餐時，他們有備註湯底加濃，結果服務員忘了特製，加上辣鍋味道不足有調整，光是這部分就耗了20分鐘，甚至在用餐80分鐘的時候，員工直接來詢問要不要打包，連提醒時限都沒有。

而最近是畢業季，原PO認為在繁忙用餐時間進行職訓，覺得時機非常不恰當，畢竟人潮真的很多，走很狹窄，要給機器人、內場人員、外場人員、甩麵、客人通行，因此在走道進行教學很擠，「我也聽的到職訓內容...真的超尷尬，尬到覺得我為什麼要花錢來當『直接教材』？」

最後，原PO特別發現，結帳的盤子由專用小木盤變成塑膠白盤，「就是吃東西的那個盤子」，雖然知道店家會清洗，但她無法理解「鈔票、硬幣、信用卡，全部也都會隨著放在上面，「雖然都會洗，但到底為什麼？」

該文引發討論，「海底撈老早就掉水準了，以前靠服務來吸客的，現在越來越多間，到處都有海底撈，服務越來越差，在新加坡的更是如此，台灣火鍋店那麼多，去別間吧」、「2年前吃海底撈，感受真的跟剛進來台灣時差超多，上來的湯完全沒味道（感覺是忘記加調料），服務生掉長頭髮在湯裡面也沒有一句道歉，慶祝周年去吃的，特地花錢搞砸心情」、「海底撈的服務、餐點真的都沒有以前好」、「月初跟男友去慶生時也是 覺得服務變差了，有備註是慶生但沒有任何慶生的服務，服務員態度不好口氣很差 甚至講隔壁桌是白癡還被我們聽到」。

不過也有網友幫緩頰解釋，「端午節前剛去吃，服務人員是說90分鐘內用餐完可以打8折，問要不要挑戰看看，沒有一定要90分鐘內吃完」、「我上次跟朋友去板橋吃，沒有時間限制，還叫我們慢慢吃不要急」、「上周去新竹的吃，還很好啊，而且好好吃」。

留言串中，前員工現身解釋，認為職訓應該是單一事件，「其實考量到同時間還要顧客人，長期人力不足的情況下就只能在你說的通道間教學，不過通常都還是會遠遠的不至於被聽到...我在海底撈也不就1年前的事，我所在店對員工要求還是很高，而且海底撈出錯幾乎都有罰則，我就曾經因為沒禮讓客人先過被罰勞動義務3小時（說難聽就是無薪三小時，真的是做上班的工作）」。