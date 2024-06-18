「我以前很肥」移工謊報身分　體型差很大破功...狂奔百米被逮

▲黎姓移工謊報身分被識破，逃跑被壓制逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

鼓山分局龍華派出所員警16日下午5時許巡邏行經鼓山區馬卡道路段時，發現一名黎姓機車騎士（38歲）見警車行經竟刻意閃避、形跡可疑，因而上前攔檢，盤查時黎男先是對於自身身分支吾其詞，員警查證照片時，他從手機拿出友人的照片來蒙騙，甚至頻頻強調「我以前很肥」，讓警方直覺更加可疑，他還拿出別人的藥袋身分謊稱是自己的，博取同情，最後更拔腿逃竄，但不到100公尺就因體力不支被逮，全案警詢後依違反入出國及移民法解送高雄市專勤隊歸案。



警方調查，越南籍黎姓移工在2021年4月以工作簽證申請來台，入境後就與友人相約逃逸，違法滯留臺灣打工長達2年之久。未料這次下班返家途中，突然看到警車經過，一時緊張才會想刻意閃避，沒想到卻因此引來警方的注意。

員警盤問過程中，黎男對於自身身分支吾其詞，警方查證照片時，他不僅從手機拿出友人的照片來蒙騙，甚至頻頻強調「我以前很肥」，讓警方直覺更加可疑。

黎男見警無動於衷，只好改以柔情攻勢，拿出他人的藥袋來求情，使出渾身解數仍徒勞，無奈只能拔腿狂奔，在街道上演出警匪追逐，最終在熱心民眾沿路指引下，警方順利查獲氣喘吁吁的黎姓逾期移工，結束他長達2年的逃亡生活。