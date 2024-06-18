免門票！2024桃園閩南文化節「藝陣大匯演」　6／22、23精彩壓軸

▲2024桃園閩南文化節-藝陣大匯演，精彩壓軸。（資料照／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市文化局18日指出，2024桃園閩南文化節壓軸大戲「藝陣大匯演」，6月22到6月23日於桃園青埔陽光劇場，進行一連兩天不同的精彩演出。活動現場特別安排傳統民俗市集，規劃特色體驗活動及美食饗宴。並在6月23日演出結束後，安排藝閣vs踩街的獲獎團隊頒獎！

市府文化局說明，繼2023年鬥陣III獲得「美國繆思創意大獎」(MUSE Creative Awards)「活動類」最高榮譽的鉑金獎後，今年的藝陣大匯演將以全新編導、全臺首演的方式，結合更華麗的舞台、更磅礡的音效、更震撼的動畫，把百年傳承的民俗技藝以創新、跨界、數位科技的方式呈現。

今年的顧問團隊陣容堅強，有民俗專家林茂賢教授、紙風車戲劇指導劉長灝老師、臺灣孔雀公主潘莉君教授及著名臺灣舞蹈教父藍波老師，搭配由戊己劇團鄭子墉導演與藝想臺灣劇團韓秉融導演組成的編導團隊，共同打造一齣具有文化深度與國際格局的舞臺盛宴。

今年特別邀請金鐘主持澎恰恰、柯大堡及專業藝人陳孟賢、翁鈺鈞擔綱主持。以青龍、白虎、朱雀、玄武四大神獸為主題，並嚴選在地及專業團隊包含：桃園鈞天社、國立體育大學、舞時舞刻舞蹈工作室、魅力金三角協會、甄舞集表演藝術舞蹈團、藝想臺灣劇團、戊己劇團、臺灣特技團、即將成真表演工作坊、凡徒藝術、泰山民俗技藝團、臺北拱吉堂、微笑唸歌團、劉麗麗舞蹈團、禾一文化傳承舞團等。在兩天的演出中，可看見傳統的龍陣、獅陣、宋江、家將、火舞等，並跨域結合客家及少數民族舞蹈，呈現桃園多元族群融合特色。