臺灣工藝學院暑期培訓營報名6／6止　6大工藝實驗室邀大專生練功

▲2024臺灣工藝學院大專暑期人才培育營招生中。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心為培育更多新生代工藝人才、完善工藝人才培育支持系統，今年暑假將以以大專院校青年學子為對象，於7月至8月間開設暑期大專人才培育營，即日起開始報名至6月6日止。

工藝中心指出，今年暑期大專人才培育營開辦的6項課程包含「漆藝上身1_3D飾物創作營」、「包袋設計及電繡應用研習」、「木質工藝結合數位製造技術應用培育課程」、「之間‧錫與花瓶的對話」、「手作之美／竹藝與紙藝結合應用培育課程」及「複合陶瓷音響結合3D列印設計課程」，課程主題目標設定為「潮工藝－活工藝．故我在」，意指融合時尚潮流和個性化風格的工藝製作或創作方式。

工藝中心表示，將透過六大工藝實驗室，讓學員們在第一階段先學習工藝技術，了解現代科技發展趨勢與相關數位科技課程；第二階段鼓勵學員發揮自己的想法，運用工藝材料、設計和技術，實務創作出各種獨特作品，展現個人風格和品味；第三階段為成果發表，讓課程開發的產品與實際情境空間相結合，學員透過實際的參與學習彼此相互結合，創造獨特的生活工藝美學。

人才培育營培訓時間為7月2日至8月16日，主要課程地點於工藝中心技術組六大工藝研發實驗室，除專業技術課程，亦安排通識課程及參訪見習行程，深化跨領域知識；招生對象為年滿18歲，且為工藝、美術、設計、藝術等相關科系，或對工藝技藝學習與創作具有興趣之大專院校學生，各班滿額為15人，歡迎有興趣的學生們至工藝中心官網參考各項課程簡章（http://www.ntcri.gov.tw/）或致電課程人員洽詢。

課程資訊：

※漆藝上身1_3D飾物創作營／049-2334141#246／漆藝研發實驗室黃老師

※包袋設計及電繡應用研習／049-2334141#245／纖維研發實驗室蕭小姐

※ 木質工藝結合數位製造技術應用培育課程／049-2334141#235／木藝研發實驗室江先生

※ 之間‧錫與花瓶的對話／049-2334141#233／金屬研發實驗室李先生

※ 手作之美：竹藝與紙藝結合燈飾應用培育課程／049-2334141#242／竹藝研發實驗室王小姐

※ 複合陶瓷音響結合3D列印設計課程／049-2334141#239／陶藝實驗室李先生