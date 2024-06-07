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暑期工讀看過來！　台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心6月13日下午在南科管理局舉辦，共9家廠商釋出714個職缺，其中有265個為暑期工讀職缺，歡迎民眾把握機會踴躍參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心6月13日下午在南科管理局舉辦，共9家廠商釋出714個職缺，其中有265個為暑期工讀職缺，歡迎民眾把握機會踴躍參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著暑假與畢業季來臨，正是青少年打工、新鮮人求職旺季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心提供超過400個暑期工讀職缺，6月份安排3場現場徵才活動，首場6月13日(四)下午在南科管理局舉辦，共9家廠商釋出714個職缺，其中有265個為暑期工讀職缺，歡迎有求職需求或想暑期工讀民眾把握機會踴躍參加。

永康就業中心李奇玫主任表示，隨著暑假到來學生工讀需求增加，為杜絕學生落入打工求職陷，由就業中心把關篩選多間優質廠商釋出工讀機會，以保障青年學子可以在安全無虞的求職環境工讀，本次共提供超過400個工讀職缺，其中 6月13日徵才當天就有台灣國際航電提供195個暑期工讀職缺，月薪近30K、南茂科技提供70個工讀職缺，月薪28.5K至32K。另外，永翔國際、一特安餐飲、能元科技、分享家食品、阿舍食品、群品餐飲、三商餐飲、翁佳、艾塔菲食品……等16家廠商，也都提供上百個工讀職缺，請有需求的民眾把握先機上網登錄網址：https://shorturl.at/xsKBo或掃描海報上的QRcode。

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▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心6月13日下午在南科管理局舉辦，共9家廠商釋出714個職缺，其中有265個為暑期工讀職缺，歡迎民眾把握機會踴躍參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每年6月至9月為畢業就業及求職打工旺季，不肖業者常利用青少年朋友社會歷練較為不足，以誇大不實徵才廣告，引誘求職者前往應徵，進而詐騙財物或淪為從事不法之工具，李奇玫主任提醒青少年及新鮮人尋職時要小心防範詐騙、不合理的工作條件以及不安全的職場環境，尤其來源不明的高薪求才廣告更要小心規避，求職前要掌握「三要七不原則」，「三要」包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務。面試時要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心6月13日下午在南科管理局舉辦，共9家廠商釋出714個職缺，其中有265個為暑期工讀職缺，歡迎民眾把握機會踴躍參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康中心表示，6月13日(四)下午2點辦理南科聯合徵才活動，地點位於南科管理局1樓演藝廳(新市區南科三路22號)，參加廠商包含南茂科技、瀚宇彩晶、緯穎科技、台灣穗高科技、統流開發(統一集團)代收履歷的有台積電、聯華電子、台灣國際航電、台灣神隆合計共9家，提供製程工程師、設備工程師..等各類工程師、倉管人員、總務人員、固定日/夜班技術員、採購專員、產銷專員、行政專員、品保員、中控室人員等714個職缺。另外，永康就業中心陸續於6月18日(二)上午在山上就服台及6月24日(一)下午在安定就服台辦理徵才活動，相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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