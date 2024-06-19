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基隆鼓勵學子振翼高飛　謝國樑親頒市長金鷹獎

▲謝國樑親頒市長金鷹獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑（中）親頒市長金鷹獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為讓基隆優秀學生在畢業時刻帶著美好的回憶展翅高飛，基隆市政府今（19日）下午在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦112學年度畢業生市長金鷹獎頒獎典禮，市長謝國樑親自頒獎給本市所屬市立高中、公私立國民中小學、公立幼兒園（含國小附設幼兒園）以及國中小補校共計313名獲獎畢業生，並與畢業生、家長及校（園）長合影，給予學子最好的嘉許並留下深刻軌跡。

謝國樑特別感謝師長與家長們一起參加盛會，他表示看到孩子的成長，是為人師表及父母的最大喜悅，他本人也是家長，特別有體會，他認為畢業並不代表結束，而是通往更大挑戰的里程碑，期許基隆的孩子在老師與家長的支持之下，勇敢地振翅高飛，成為頂尖的菁英。

謝國樑也表示，市府團隊一直努力爭取各項資源挹注校園，今年還首度邀請加州柏克萊分校進行教育合作計畫，明年除了會繼續開辦柏克萊第二期課程，也希望再增加一所社會科學類的美國大學課程，讓基隆在地高中生能夠學習國外最優秀知識，在多元入學的領域能夠獲得跟其他縣市不同的歷程，豐富同學的履歷，讓大家能夠進入心儀的大學。

金鷹獎是以基隆市市鳥黑鳶為意象，期許港都的孩子都能鷹揚長空、翱翔萬里，謝國樑除親自頒贈獎座祝賀，更一一勉勵學生發揮金鷹獎的精神，未來繼續成長成為社會優秀菁英。受獎學生除可獲得金鷹獎座、獎狀外，更能與市長一起合影，留下最美好的回憶。

在今年獲獎的學生中，來自八斗高級中學的潘林冠言同學，自2021年當選U15橄欖球國家代表隊國手之後，一路獲得佳績，更在113年第57屆全國清忠盃橄欖球錦標賽榮獲高中組冠軍，並且在師長的輔導之下考上警專，以成為人民保母為目標，相信他未來將繼續積極上進，成為國家的棟樑。

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