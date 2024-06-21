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快訊／調整隊形！高市府4局處首長異動　新任教育局長年僅39歲

▲▼調整隊形！高市府4局處首長異動　新任教育局長僅39歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲現年39歲之左營高中校長吳立森將接任高雄市教育局長。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（21）日公佈最新局處首長人事異動，其中教育局長由現年39歲之左營高中校長吳立森接任。市府發言人周璟瑜表示，此次人事調整主要是為促進市府團隊年輕化，並深化高階政務人員及文官歷練，調整戰鬥隊形，讓市府團隊繼續展現新衝勁、新戰力。

教育局長謝文斌因另有生涯規劃請辭，候任教育局長吳立森，初次擔任左營高中校長時為38歲，是時任最年輕的校長之一；吳立森本身畢業於雄中、台師大生科系、台大微生物所，目前在高師大科教所博士班進修，歷任雄中生物老師、教務主任與校長室秘書。

吳立森有年輕的活力與創新的思考，校長任內積極與鄰近大學加強合作半導體與數位相關課程，結合左中的國際教育、英文學科、舞蹈班、體育班現代五項等原先的特色下，成功打造第三項校園優勢，與高科技產業發展更緊密的合作，希望借重他的創新經驗，為高雄教育界帶動新氣象。

▲▼調整隊形！高市府4局處首長異動　新任教育局長僅39歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市研考會主委由陳博洲接任。（圖／記者賴文萱翻攝）

其他局處異動方面，研考會主委蔡宛芬轉任府本部顧問；研考會主委由陳博洲接任。陳博洲今年43歲，清大社會所碩士，曾任國安會諮詢委員陳俊麟辦公室主任、民主進步黨民調中心主任，他對於資訊數據化管理、政策考核及推動等業務十分熟悉，希望借重他的長才，加速推動開放政府及數位治理。

▲▼調整隊形！高市府4局處首長異動　新任教育局長僅39歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲現任全國產業總工會理事長江健興將接任高雄市勞工局長。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工局長周登春退休，由江健興接任局長。周璟瑜說明，江健興是現任全國產業總工會理事長，本身也是高雄大社人，長期參與勞動議題及公共事務，一路從台灣石油工會幹部，到高雄市產業總工會理事長，2020年當選全國產業總工會理事長，投身工會運動超過30年，更協助陳其邁市長並籌組勞工自治委員會，積極回應勞工關注議題，希望借重其經驗及理念，更加保障勞動權益。

▲▼調整隊形！高市府4局處首長異動　新任教育局長僅39歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市捷運局長遺缺由現任副局長吳嘉昌接任。（圖／記者賴文萱翻攝）

捷運局長吳義隆因生涯規劃辭職，遺缺由副局長吳嘉昌接任。周璟瑜說明，吳嘉昌是美國田納西州孟菲斯州立大學區域及都市計劃研究所碩士，從捷運局成立就從副工程司當到副局長，並擔任捷運聯開專案辦公室執行長，負責推動捷運工程及沿線相關聯開工作，熟悉業務適才適所。

原副局長一職由工程背景、台大土木工程碩士畢業的農業局副局長王正一轉任。農業局主秘梁銘憲升任副局長；農業局另一位副局長鄭清福調府本部參議。

為強化資深文官歷練，周璟瑜補充表示，新聞局副局長鍾致遠調任海洋局副局長、原副局長一職由新聞局主秘范正益升任；法制局副局長白瑞龍調任府本部參議、原法制局副局長職務由法制局主秘徐武德升任。

區政方面，左營區長由阿蓮區長李惠寧升任、小港區主秘賴立齡升任阿蓮區長、民政局科長許淑媛調前金區長、田寮區長蔡青芬調茄萣區長，以上人事異動於6月24日生效。

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