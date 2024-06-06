讓青鳥飛出台北？民進黨將下鄉　細節下周出爐

▲民團發起的青鳥行動，最高一度獲得10萬民眾響應，包圍立法院。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

反對立法院職權修法的「青鳥行動」上月吸引10萬公民響應，包圍立法院發出怒吼，引發政壇高度關注。甫接任民進黨秘書長的林右昌今（6日）與媒體茶敘時透露，民進黨將透過街頭宣講等下鄉行動，讓各地民眾可以接觸到相關訊息，進一步深化民主。而實際的活動內容與執行細節，將在下周揭曉。

林右昌今天下午與媒體茶敘時談及，行政部門剛整完隊，如今黨職選舉落幕，中央黨部也會慢慢整隊、就定位，這是現階段比較重要的工作。他說明未來工作重點表示，他將代表民進黨主席賴清德，前往各縣市探望創黨前輩，並與新任地方黨部主委、執委、評委們見面，讓所有黨務同仁對全新的內外局勢有一致性的了解和認識。

林右昌續指，相對於行政部門是官僚機構，政黨在執政時期應該作為連結社會的大平台，扮演溝通、接地氣的角色，因此，他下鄉時除了與熟悉的支持者們會面，也要接觸不熟悉、對民進黨有所誤解、甚至價值立場不同的團體和民眾。他說，作為社會的大平台，要面對不支持民進黨的民眾，這是執政黨與在野黨最大的不同。

此外，針對近期立法院議事攻防，民進黨質疑國會職權修法淪為「擴權法案」，林右昌預告，中央黨部已著手規劃下鄉宣講行動，要讓黨公職和幹部、黨員與支持者清楚認知，此事件對民主、國家制度會造成什麼影響和危機，另外，也要讓台北市青島東路外的民眾，能夠接觸到相關訊息。

林右昌強調，這並不是所謂的對抗或政治攻防，而是「民主深化」的過程，人民可以藉由每個社會事件，深入討論國家現在到底發生了什麼事情。至於具體的活動規劃，他說明，這不會像「四大公投」期間的宣講方式，下禮拜將會向外界做報告。