詭異阿姨送「4橘+1萬2」　楊登嵙揭「甘願受死」：拜完錢仍可收

▲高雄詭異阿姨送店家4顆橘子+1萬2000元現金。（示意圖／翻攝PEXELS）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名阿姨帶著橘子到飲料店，聲稱要給店家「保平安」，店員收下後驚見袋子不只有分裝的4棵柑橘，每一小袋裡還有2、3張不等、共1萬2千元的鈔票，店員急忙喊住阿姨，阿姨卻說「錢是要給妳們買藥吃」隨即離去。店員上網po文，網友表示這就是要「過運」。民俗專家楊登嵙表示，這意指「甘願受死」，千萬不要亂花、亂吃，可以去拜拜請神明做主，拜完後錢仍可以收下，但最好捐一點做善事。

「拿人錢財，與人消災。」楊登嵙表示，拿了別人的錢，就要受別人的運，這種作法就是「過運」，常見的就是身體不好、被下符咒或是神明算出有死劫，這些劫數就會過到拿取物品的人身上。

▲命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

針對阿姨留給店員的東西，楊登嵙分析，4顆橘子，4意指死，橘子又稱柑仔，柑仔代表著甘願，合在一起說，就等於「甘願受死」，收到這類東西，千萬不要把錢拿下來花掉，也不要隨意把柑仔吃掉。

楊登嵙說，這位阿姨留下的現金說少也不少，通常遇到這類事情，若是金額少，可以掃掉、丟掉就好，不要用手去摸，萬一已經摸了，就把整包東西拿到附近的大廟過香爐，正轉3圈，並告知神明發生的經過，請神明做主，幫忙消災解厄。拜拜後，東西不要吃，錢可以收下，但最好捐一點錢出來做善事。

▲▼詭異阿姨(橘衣)送飲料店4顆橘子+12000元現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

事件起因為，一名飲料店店員在Threads發文指出，20日中午，一名阿姨帶來4顆橘子放在櫃台想給店家「保平安」，但卻發現裝著橘子的袋子下藏了1千200元鈔票，嚇得連忙追出要婉拒，阿姨卻堅決地要求店員要帶回去，分給家人吃。

店員則告知阿姨，至少把裡面的現金收回去，沒想到阿姨卻留下「錢是要給你們買藥吃」的一番詭異發言，隨後騎車離開。事後店員將事發經過PO出求助網友「有沒有人知道這是在幹嘛？」，得知阿姨的目的疑似是想「過運」，附上錢可能是想讓自己心安。

▲店家嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友說「如果是過運，摸到那一刻就中了」、「她還明確說買藥吃，有夠恐怖」。轄區警方則表示有受理報案，將調閱監視器，釐清婦人身分，通知至所說明並辦理領取程序。