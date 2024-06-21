快訊／名醫開錯刀還喊冤：間接救人　陸希平不滿被免職提救濟

▲前高雄市立民生醫院胸腔外科主任陸希平。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立民生醫院前胸腔外科主任陸希平發生嚴重醫療疏失，竟搞錯病患開錯刀，院方還查出，陸希平事後疑為挽救，涉嫌偽造手術同意書。高雄市衛生局副局長、民生醫院代理醫療副院長潘炤穎今(21日)表示，陸希平經民生醫院考績會審查核予一次記二大過專案考績予以「免職」在案，目前當事人主張其權益、依法進行救濟程序中。

民生醫院遭踢爆，病房內一名黃姓男患者被開錯刀，原本是因低血壓住院，並與另一名張姓男患者住同一間病房，4日張姓男病患因胸腔膿包要做胸腔引流手術，但協助推送患者的工友卻搞烏龍，錯把黃男推進開刀房，而黃男也因中風無法表達，直接被送進手術室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

護理師給藥時，發現黃男不在病房內，才發現工友送錯病人進開刀房，想趕緊制止時，才發現胸腔引流手術已經完成，黃姓病患也被送往加護病房觀察。

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

針對此見離譜醫療疏失，衛生局於4月11日開罰民生醫院50萬元罰鍰，並對5名疏失人員中的4人各記過乙次，主刀醫師記大過並移付懲戒；另處分相關單位主管，同時免除顏家祺院長職務。

接著，院方又進一步審閱病歷紀錄，並訪談事件相關人等，發現主刀醫師陸希平不但開錯刀，且事後涉嫌病歷登載偽造，要求送黃姓病患入院的護理機構補簽「同意書」。經人審會議處，陸希平醫師再記乙大過，共計2大過予以免職。

不過陸希平事後在臉書說明經過，對於當晚病房人員放對病歷但推錯病人，對於督導不周而造成錯誤，他致歉。另強調，開刀過程只有提醒，沒有干涉病房、刀房交班及運送，更沒主動推床或叫工友指定推那一床，也沒有偽造文書。

高雄市衛生局副局長、民生醫院代理醫療副院長潘炤穎今(21日)表示，陸希平醫師經民生醫院考績會審查核予一次記二大過專案考績予以「免職」在案。查目前當事人主張其權益、依法進行救濟程序中。潘炤穎強調，民生醫院沒有改為「停職」處分之情事。

