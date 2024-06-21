詭異阿姨突送「4橘子+現金1萬2」店員嚇報警　恐怖目的曝光

▲高雄店員突遇阿姨送上橘子加現金，嚇壞報警。（圖／Pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區一家飲料店突遇到一位阿姨帶著4顆橘子上門，聲稱要給店家「保平安」，店員收下後卻驚見分裝橘子的袋子裡，竟塞了共12張千元紙鈔，店員見狀想把橘子返還給阿姨，但阿姨留下「錢是要給妳們買藥吃」的詭異發言後，隨即離去。店員嚇得上網PO文發問，才得知阿姨的目的疑似是要「過運」，店員也立即報警。

當事店員在Threads發文指出，20日中午，一名阿姨帶來4顆橘子放在櫃台想給店家「保平安」，但卻發現裝著橘子的袋子下藏了千元鈔票，嚇得連忙追出要婉拒，阿姨卻堅決地要求店員要帶回去，分給家人吃。

店員則告知阿姨，至少把裡面的現金收回去，沒想到阿姨卻留下「錢是要給你們買藥吃」的一番詭異發言，隨後騎車離開。事後店員將事發經過PO出求助網友「有沒有人知道這是在幹嘛？」，得知阿姨的目的疑似是想「過運」，附上錢可能是想讓自己心安。

▲高雄店員突遇阿姨送上橘子加現金，嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友說「如果是過運，摸到那一刻就中了」、「她還明確說買藥吃，有夠恐怖」，另外也有網友提醒化解辦法表示，「丟到廟裡的功德箱，讓神明跟他硬碰硬」、「要包準有效就去做祭改，找專業的道士、法師都是可以的」。

苓雅分局則證實，6月20日23時30分許，有民眾至所報案，拾得新台幣12,000元，經了解，報案人在廣州一街飲料店上班時，遇一婦人將新台幣12,000元及橘子交予店家後離去。本案依規定受理，將調閱監視器，釐清婦人身分，通知至所說明並辦理領取程序。

苓雅分局呼籲，民眾遇到類似情況，應儘速通知警方到場瞭解釐清，以確保自身權益。本分局亦將加強該路段巡邏，防止類似情況再度發生，以維護社會治安平穩。