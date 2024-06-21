高雄知名行人地獄！女過馬路「N部機車四處鑽」　11秒畫面網驚呆

記者許宥孺／高雄報導

高雄苓雅區五福、凱旋、中正路口道路錯綜複雜，即便車用綠燈亮起前，已提前9秒讓行人穿越馬路，但仍有不少行人與汽機車搶道問題。就有網友拍下11秒行人地獄畫面，只見行人前後左右都有機車四處亂竄，直呼：「這路口紅綠燈真的不行，哪有行人過馬路，同時機車也在過的！」警方則將依據影片對違規騎士開罰。

▲高雄苓雅五福、凱旋、中正路口被稱為知名行人地獄。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友在爆料公社Po出一段影片，稱這是「高雄知名行人地獄」，他已懶得再丟一次市長信箱，現場行人號誌也是綠燈，之前僅回覆：「已提早9秒讓行人過」。

畫面中可見，一名女行人見號誌燈轉綠，從五福一路穿越斑馬線要通過路口；但在她的左側卻有許多機車騎士不願禮讓，從她的前後四處鑽，令人捏一把冷汗。

▲▼女行人依號誌燈通過馬路，卻有多部機車不願禮讓。（圖／翻攝自爆料公社）

轄區苓雅分局表示，未接獲此案相關交通違規報案或檢舉，經檢視影片，多部機車於6月19日下午5點47分許，在中正一路、五福一路口，行經行人穿越道，其中不暫停讓行人先行通過行為違反道路交通管理處罰條例。

警方表示，已查明影像內違規車號並循線通知駕駛人到案說明後，將依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。駕駛人行經行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並請轄區凱旋所及交通分隊針對案內路段加強違規取締告發，以維護市民交通安全。