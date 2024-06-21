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列車長「儀容不整或漏班」7月起擬記點調職　台鐵：代表公司形象

▲▼台鐵,員工,列車長,車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵彰化車班公告，7月擬對列車長和車長實施記點考核制度。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵司機員去年10月首祭「記點汰除制」，闖紅燈、過站不停、停車位置不當等19項違規要記點，記滿7點不得再駕駛列車。台鐵彰化車班也傳出7月起將對列車長、車長祭記點考核，記滿3點調離非車長職務，引發「以為是私中」、「跟部隊87分像」質疑，台鐵表示，乘務員第一線執勤代表公司形象，規範等採高標。

台鐵中區營運處台中運務段彰化車班近日公告將實施記點考核制度，明訂11大違反規定樣態將可記點，包括漏班、漏乘記點1點；遭上級考核執勤情形違規開糾正單記點1點；值勤因自己因素行車事故記點1點；無線電未測試記點0.1點；未酒測或酒測時間登錄不實記點0.5點。

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另因各項時間登錄，被考核登錄時間為未來時記點0.1點；開關車門未落實指認呼喚記點0.1點；停車位置不當造成列車私自退型記點0.1點；投訴案件歸責乘務員自身責任，每個月超過3件記點0.1點；值乘勤務服裝儀容被督導單位糾正或客訴，歸責於乘務員自身責任時，記點0.5點；屬於其他事由違規事項視情節輕重重審核記點。

公告也指出，當記點滿3點，將由車班統計乘送考乘委員會，建請給予調整非車長職務。員工可以後功抵前過，消除記點，並採年底結算，記功一次抵一點，嘉獎一次抵0.5點，書面獎勵抵0.1點，相關記點規定暫訂7月1日實施。

有台鐵員工將相關公告轉貼臉書社團「靠北台鐵」後也引發員工和網友熱議：「不說我以為台鐵是私立國中」、「要不要再設風紀股長檢舉」、「跟部隊真的有87分像」、「又在搞人了」。也有員工質疑停車位置不當是司機員問題，怎對列車長記點。

對此，台鐵公司說明，乘務員於第一線執勤，代表公司形象，其所擔任行車運轉或服務旅客的工作非常重要，也深受公司同仁嚮往，故對乘務員的選任、管理、內部規範、篩選機制，均採較高標準，包括實施記點制度。

台鐵公司指出，前項制度或有語意不足之處，例如列車停車位置不當，是指乘務員未獲調度員命令，私自合意退行記1點，而非指乘務員去駕駛列車。台中運務段將責成相關單位，再檢視修正條文，使符合實務操作環境，便利據以執行，提升公司整體營運效能及服務品質。

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