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家庭用手套「17%塑化劑超標」　消保處揪大創、PChome商品出包

▲▼手套,橡膠手套。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲消保處檢測家庭用手套，近2成含塑化劑，且都來自中國大陸。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

記者許敏溶／高雄報導

為維護消費者權益，行政院消保處日前針對24件市售家庭用手套進行檢測查核，今（21日）公布結果。在品質檢測部分，共有4件不符合規定，佔比為16.7％，產地都來自中國大陸，原因都是塑化劑含量總和超標，販售通路包括家樂福內湖店、大創百貨南西店、PChome 線上購物等；另有5件標示查核不符合規定，主因為無中文標示。消保處指出，已請主管機關依法查處。

家庭用橡膠及塑膠手套為消費者居家清潔經常使用商品，部分業者為使商品材質更加柔軟，可能會添加塑化劑，或在染色時加入部分重金屬讓商品更顯鮮豔，但重金屬進入人體後可能造成慢性累積性中毒而危害人體健康，且長期暴露於塑化劑下可能會引起男童雌性化，或女童性早熟及增加女性罹患乳癌機率。

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行政院消保處為保障購買及使用消費者安全及權益，在今年2月下旬至3月上旬期間，共採樣24件市售家庭用手套進行檢測查核，包括家庭用橡膠手套及塑膠手套各12件，並在今天公布結果。

消保處表示，24件市售家用手套，共有4件品質檢測不符合規定，佔比為16.7％，產地都來自中國大陸，原因都是塑化劑含量總和超標，包括家樂福內湖店販售的「KIYODO 花袖水漾加長手套」、大創百貨南西店販售的「DAISO 袖套手套」、PChome 線上購物販售的「加絨磨砂款清潔手套」與「廚房塑膠手套」等；另有5件標示查核不符合規定，主因為無中文標示，或未標示製造年月或年周，或未標示製造商或委製商名稱。

▲▼市售家庭用手套品質檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供）

▲▼家庭用手套品質檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供）※點圖放大

▲▼市售家庭用手套品質檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供）

▲▼家庭用手套品質檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供）※點圖放大

▲▼市售家庭用手套品質檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供）

針對這次檢測結果，消保處指出，除了請經濟部針對市售家庭用手套持續強化源頭管理，以及對網路平台及實體通路進行後市場稽查外，另請經濟部訂定年度查核計畫對生產製造商及消費者進行教育宣導，維護消費者權益。

此外，消保處也提醒消費者，購塑膠手套時，應注意製造或進口廠商名稱及地址、尺寸、產地及成分等資訊是否標示完整，切勿購買標示不清楚的商品。另要注意是否製造日期、有效日期或有效期間之標示，且內外包裝標示日期是否一致。而民眾使用完畢後應避免接觸食物或餐具，並立即以肥皂清洗雙手。

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