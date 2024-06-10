幕後／黃埔百年退役官兵赴陸行程曝　辦居住證、開通手機、採指紋

▲廣州陸軍軍官學校又稱黃埔軍校。（圖／CFP）



記者陶本和／台北報導

黃埔軍校建校百年，兩岸都舉辦紀念活動，目的在爭搶建軍歷史的話語權。今年陸方由黃埔軍校同學會會長林上元來跟專修班校友會理事長蔣成龍對接，邀請近百人，安排赴陸6天5夜、市價4萬元的行程；不過，讓我方安全單位憂心的是，落地後的第一個行程是辦理居住證、銀行卡、開通手機，其中辦理居住證是要提供完整個資與指紋的。

回顧中國大陸於2023年辦理黃埔建校99年活動，當時我國「陸軍官校正期班」不願配合，最後陸方改委請專修班校友會理事長蔣成龍來號召500名校友參加；不過，專修班並沒有退役將軍，在層級上明顯薄弱許多。

時任退輔會主委馮世寬去年還為了該團赴陸，疑似配合中方統戰工作，大動作舉行記者會，痛斥「留在中國的多是附匪投降份子，忠貞的都到台灣來了，當年抗日戰爭及剿匪，犧牲多少官兵，都出自黃埔軍校」。正因為當時台灣方面的反彈聲浪太大，率隊的蔣成龍趕緊對外表示，這次是校友會自發性主辦，成員也都是自費參加。

今年則是黃埔百年，北京由黃埔軍校同學會會長林上元來跟蔣成龍對接，起初還宣稱要號召3000人。但現任退輔會主委嚴德發日前證實，已經剩不到百人參與，比去年500人團還要少。

至於這次訪團行程，同樣由蔣成龍率團，行程自6月13日出發，6月19日返抵金門，共6天5夜，走訪廈門、廣東、南京。國安單位指出，這次出遊的費用一人約4萬元新台幣，而團員只需支付2.5萬元左右就可以參加。

但是，本次行程讓安全單位憂心的是，訪團落地後的第一個行程，是前往辦理居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡，並開通中國手機；理由是方便訪團搭乘飛機、高鐵等交通工具可以「刷臉」。

對此，安全單位指出，依照中國公佈「港澳臺居民居住證申領發放辦法」，申請時需要提供姓名、性別、出生日期、居住地住址、本人相片，並提供中國採集指紋，這等同讓退役官兵個人完整個人資訊提供給中國政府。

在行程規劃方面，這次由統戰部主責，將參訪中國歷史景點，包括：黃埔軍校舊址、孫中山故居紀念館、黃花崗72烈士墓園、南京總統府、南京大屠殺紀念館、明朝故宮、明孝陵等。

其中在歷史意涵上，中方安排諸多老兵跟「抗日」相關的景點行程，建立兩岸都是中國人，應該避免戰爭、共同推動和平統一，強調當年共同抗日，日本人才是兩岸共同敵人。

▲廣州陸軍軍官學校又稱黃埔軍校。（圖／CFP）