說好能去畢旅卻反悔！爸見繳費單喊沒錢「以前才2千」　他傻眼了

▲爸爸嫌貴，要原PO別去了。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「我知道賺錢不容易，但這樣說好了又反悔是怎樣？」近日有網友發文表示，先前學校詢問學生參與畢旅的意願時，爸媽本同意讓他去，但幾個月後要繳費，爸爸卻嫌貴，並要他別去了，讓他傻眼。貼文曝光後，引發討論。

該網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，先前學校發畢旅回條時，爸媽問他是否要參加畢旅，而他也馬上回答「要！」結果幾個月後要繳費了，「兩個都說沒錢」，且爸爸更直接說，「你畢旅不要去了，我以前才2000，現在怎麼那麼貴？」

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聽到當下，原PO不禁傻眼，「現在跟以前是一樣嗎？」他知道賺錢不容易，但明明就已經說好了，回條也交了，現在卻反悔，「我們家也沒有到連畢旅費繳不起啊！老師在催，我也不知道要怎麼跟他說，大人每次吵架，遭殃的都是小孩」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這真的有點誇張！畢旅對於小孩的回憶真的很重要」、「真的很掉漆，沒錢真的不要結婚也不要生小孩」、「做人是要講誠信的」、「我覺得父母要對孩子要有誠信，如果真的沒辦法，要說明原因，而不是在那邊互推皮球，毫無責任可言」。也有網友建議，「你可以對爸媽說，你要去打工還他們錢」、「拿你的紅包出來繳」。

原PO後來也在留言處貼出繳費單，上頭寫著「隔宿露營」、「校外教學」，金額是5336元。他也表示，對於這筆錢，「我在想辦法」。