才買新房！準岳父再要求「禮車選賓士」：等級差會被笑　他不結了

▲準岳父要原PO準備「賓士600」等級的禮車。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我賣股票和大部分的存款買了房子，現在真的沒這麼多錢！」一名網友發文表示，自從敲定結婚相關事宜後，他就陸續籌備婚禮所需要的東西，不過未來的岳父日前卻突然要求他，禮車要準備賓士或是BMW的，讓他實在不知所措。貼文曝光後，也引發網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他本來已經在籌備婚禮所需要的東西，然而未來岳父日前卻突然要求，「禮車全都要賓士600的等級，就算是BMW也要大7系列」。

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原PO坦言，他賣掉股票，用大部分的存款買新房、繳頭期款，就連婚禮費用也是拜託爸媽資助，「現在真的沒這麼多錢！」他還說，其實禮車也是靠同事、長官相挺，等級不低，然而未來岳父母卻堅持，「大姨子結婚時男方都幾乎是賓利和法拉利，我如果禮車等級太差，他會被鄰居親戚笑死」。

後來原PO嘗試與女友溝通，無奈對方卻力挺自己爸媽，不幫他說話，甚至還叫他爸媽和親戚借錢，「我快30（歲），出社會也很多年，父母撫養我到大學畢業已經夠了，要麻煩他們幫我辦婚禮我已經很內疚，怎麼有臉要他們去借錢？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跟我前妻家87分像，硬要我借錢打腫臉充胖子辦婚禮，後來背債才說不想跟我過苦日子」、「這個婚結下去，婚後好像會很辛苦，但頭已經洗下去了，在這個關頭上，又好像很難不結婚」。

其中則有不少人直呼，「結婚前看清那家子貪心的嘴臉也好，快放生吧」、「婚後肯定還會有各種要求，要不要現在先停損了」、「這婚不結了吧，讓岳父更丟臉，況且女友都不挺你了」、「快放生吧，強硬點，不然以後吃路邊攤逛夜市會被笑，只能逛百貨」、「寧願現在分手被笑，好過婚後笑不出來」。

原PO後來也在留言處透露，未來岳父母跟他爸媽溝通時，「滿嘴他大女婿能怎樣怎樣，為什麼我們不行？」最後雙方達不成共識，這個婚確定結不成，「我已經把餐廳跟花全退，父母也在聯絡親友不結了」。