雲霄飛車撞到人！美38歲男硬闖管制區撿鑰匙　下秒噴飛重傷

▲發生事故的雲霄飛車。（圖／Kings Island）



記者王佩翊／編譯

美國俄亥俄州19日發生雲霄飛車撞傷遊客的事件，當事人身受重傷，隨即被送往醫院治療。根據警方初步判斷，男子疑似是在乘坐雲霄飛車時不慎遺失鑰匙，於是擅自闖入圍欄內的管制區，企圖撿回鑰匙，才會當場遭到運行中的雲霄飛車撞上。

根據《福斯新聞網》報導，俄亥俄州漢密爾頓郡梅森市的國王島遊樂園（Kings Island）19日發生雲霄飛車撞人事故，一名38歲男子因被呼嘯而過的雲霄飛車撞上受到重傷，警方目前已介入調查此事。

梅森市警察局指出，事發後警方接獲通報稱，有人倒在這輛長達4124英尺、最高時速可達68英里的倒掛式雲霄飛車的管制區域內。這名男子隨即被送往當地醫院，並被轉送至辛辛那提大學醫學中心接受治療。目前尚不清楚他的具體傷勢，但能確定受到重傷。

警方表示，該名男子疑似是在乘坐雲霄飛車期間不慎遺失鑰匙，所以才擅自闖入圍欄內的限制區域，試圖撿回鑰匙，結果就在管制區內遭雲霄飛車撞擊，身受重傷。

事發後，有遊客在網路論壇Reddit分享了目擊經過，他寫道，「我們坐在雲霄飛車的前排，快結束時看到一個人面朝下倒在雲霄飛車下面的草地上，不知道他是否還活著。」另一位遊客則表示，「這是我第一次來這裡，當時還以為是鬼屋區域的道具。但這個設施真的能低到撞到跳過圍欄的人嗎？」

國王島遊樂園發言人證實這起事件，並表示在調查期間將會關閉這項遊樂設施。