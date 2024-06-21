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美中5年來首度半官方核武對話　中方：不會在台海戰爭動用核武

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲中方代表指出，不會在台海戰爭動用核武。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，美國與中國大陸今年3月恢復5年來首次半官方核武器會談，依據2名出席會議的美國代表說法，北京人員稱不會對台灣採取核威脅。美國學者桑托羅（David Santoro）透露，「他們（中方）告訴美國，他們完全相信能夠在不使用核武器的情況下在台灣常規戰鬥中獲勝。」

政府之間的談判被歸類為一軌對話（Track One），而這次的美中半官方核武器會談則是由前官員與學者參與的二軌對話（Track Two），美方派出6名代表，中方派出包括數名前解放軍軍官的學者分析人士代表團，雙方在上海一間飯店會議室展開為期2天的對話。在會議中，美方擔憂中國若是在台灣衝突中失敗可能使用或威脅使用核武器，中方代表對此保證，不會對台灣採取核威脅。

中國與印度是兩大承諾不先發起核交戰的國家，但中國軍事分析家指出，不先使用核武的政策是有條件的，核武可能被用來對付台灣盟友，但北京政府既定立場仍是不先動用核武。

桑托羅指出，美國想討論的一大關鍵問題在於，中國是否仍然堅持不先使用核武與最低限度威懾政策，也就是「不開第一槍」的政策。

桑托羅說，中國代表告訴美方，北京政府依舊堅持這些政策，並提到「我們無意與你們在核方面爭求平等，更別提說要領先，政策沒有任何改變，一切照舊，是你們太誇張了。」

針對這場美中半官方對話，美國國務院發言人表示，國務院知道有這場會議，並未參加，不過這場二軌對話可能帶來益處。中國代表團成員與北京國防部則是未回覆路透社置評請求。

這場半官方會議是在美中在重大經濟與地緣政治議題存在分歧之際舉辦。去年11月，兩國曾短暫恢復核武器對話，但會談隨後陷入停滯。五角大廈預估，北京核武庫在2021年至2023年間增加20%以上，且去年10月曾說，中國若是在台海戰爭中戰敗，可能考慮動用核武作為嚇阻。

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