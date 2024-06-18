福建客家第一宗祠泡在洪水裡　空拍畫面曝：兩側房屋坍塌只剩正堂

記者魏有德／綜合報導

福建龍岩的客家第一宗祠「官田李氏大宗祠」16日凌晨在暴雨侵襲下受到嚴重毀損，位於宗祠兩側的客廳廂房幾乎全都坍塌，不少文物被掩埋在傾倒的房屋內。暴雨後，空拍鏡頭拍下這座宗祠的現狀，只見「回」字型建築的兩側皆毀，只剩中央供奉先祖牌位的正堂仍屹立不搖，周邊則有黃泥般的積水尚未退去。

▲福建龍岩客家第一宗祠遭洪水侵襲多處坍塌毀損。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，上杭縣氣象台通報指，2024年06月16日18時54分發佈暴雨紅色預警信號，過去12小時該縣廬豐畲族鄉已出現262.8毫米（公釐，下同）的降水，預計未來6小時該縣廬豐、茶地、泮境、中都、溪口、太拔、古田、稔田、藍溪等鄉鎮仍有50至80毫米降水，最大累積雨量可達310至340毫米，請注意防範強降水引發的山洪地質災害、洪澇、城市積澇等災害。

▲官田李氏大宗祠兩側廂房遭洪水沖毀。（圖／翻攝微博）

宗祠工作人員透露，當時雨下得非常急，持續時間也很長，16日凌晨4時就有人發現宗祠出現了坍塌的情況，中廳3間都還矗立，兩邊客廳損毀最為嚴重，「人都沒事，一些有價值的文物都還埋在裡面，從安全角度考慮，已經將宗祠四周保護起來，不讓行人靠近。」

▲官田李氏大宗祠原貌。（圖／翻攝澎湃新聞）

公開資訊顯示，李氏大宗祠也被稱為火德公祠，位於福建上杭縣稔田鎮官田村，始建於清道光十六年（1836年），是李氏後裔為紀念其入閩始祖李火德建造的宗祠，也是福建最大、保存最完好的宗祠，在海內外客家人心目中具有一定影響力，被認為是「客家第一祠」。

官田李氏大宗祠呈現「回」字型建築設計，中軸線有大廳3間、周圍則有客廳26間、住房104間。祠堂坐北向南，磚木結構，外圍則是青磚砌牆。建築正面設有五孔大門，大門是用灰青條石、石板砌成的牌坊式門樓，另外四孔大門分別位於東西兩側，內廂為圓大門，外廂為耳大門，左右兩廂對稱，一字排開。