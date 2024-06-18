南暴雨北乾旱！邯鄲玉米地現1公分裂縫　農民凌晨3點起床抽井水救急

▲河北邯鄲玉米田因乾旱出現1公分裂縫。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸華南及東南地區暴雨，甚至出現洪災致死的情況，不過，華北卻苦於旱象，影響農作物收成。有著「冀南糧倉」之稱的河北邯鄲自2024年初至今一直沒下過大雨，部分玉米田已經出現1公分裂縫，農民郭先生透露，不澆地玉米無法發芽，只能用水管從三十多公尺外的機井抽水澆地，「後期能下一場大雨，就不用抽機井的水來澆了，否則還得繼續抽井水灌溉。」

▲農民望著旱情嚴重的玉米田，只能持續抽地下水灌溉。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，6月13日，邯鄲市防汛抗旱指揮部辦公室發佈通知，決定啟動抗旱Ⅳ級應急響應。通知稱，今（2024）年以來該市降雨量較歷史同期減少5成，入春以來較常年已偏少7成，該市大部分地區已出現中度氣象乾旱。

位於邯鄲市的西薛村，薛姓農民擁有的麥田旁一塊田地裡，玉米苗已經長到二十多公分高，不過，長勢參差不齊，在乾旱持續的影響下，田地裡出現大片的裂縫，最寬的裂縫有1公分寬。

薛姓農民表示，田地裡剛收完麥子後種下玉米，從2024年春天以來，當地沒有下過一場大雨，村民們都在用機井的水澆地，「這口井是我們十多戶村民一起出錢打的，今年由於旱情嚴重，井水有些不夠用。」

▲魏縣重修灌溉溝渠。（圖／翻攝極目新聞）

為了因應旱情，魏縣北皋鎮楊柴曲村正在重修一條較寬的溝渠，但看過去溝渠內沒有水，長滿雜草。該村村民透露，這條渠原來是一條排水渠，但長年沒水，重修可能是為了方便灌溉。

當地村民指出，這些年他們村及周邊村村民都依賴井水灌溉，導致地下水位越來越低，出水量越來越少，甚至有一些機井已無法使用。「如果灌溉渠建成後能夠發揮作用，他們就可以不使用地下水灌溉，種地成本應該會減低。」