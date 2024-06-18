　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南暴雨北乾旱！邯鄲玉米地現1公分裂縫　農民凌晨3點起床抽井水救急

▲河北邯鄲玉米田因乾旱出現1公分裂縫。（圖／翻攝極目新聞）

▲河北邯鄲玉米田因乾旱出現1公分裂縫。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸華南及東南地區暴雨，甚至出現洪災致死的情況，不過，華北卻苦於旱象，影響農作物收成。有著「冀南糧倉」之稱的河北邯鄲自2024年初至今一直沒下過大雨，部分玉米田已經出現1公分裂縫，農民郭先生透露，不澆地玉米無法發芽，只能用水管從三十多公尺外的機井抽水澆地，「後期能下一場大雨，就不用抽機井的水來澆了，否則還得繼續抽井水灌溉。」

▲河北邯鄲玉米田因乾旱出現1公分裂縫。（圖／翻攝極目新聞）

▲農民望著旱情嚴重的玉米田，只能持續抽地下水灌溉。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，6月13日，邯鄲市防汛抗旱指揮部辦公室發佈通知，決定啟動抗旱Ⅳ級應急響應。通知稱，今（2024）年以來該市降雨量較歷史同期減少5成，入春以來較常年已偏少7成，該市大部分地區已出現中度氣象乾旱。

位於邯鄲市的西薛村，薛姓農民擁有的麥田旁一塊田地裡，玉米苗已經長到二十多公分高，不過，長勢參差不齊，在乾旱持續的影響下，田地裡出現大片的裂縫，最寬的裂縫有1公分寬。

薛姓農民表示，田地裡剛收完麥子後種下玉米，從2024年春天以來，當地沒有下過一場大雨，村民們都在用機井的水澆地，「這口井是我們十多戶村民一起出錢打的，今年由於旱情嚴重，井水有些不夠用。」

▲河北邯鄲玉米田因乾旱出現1公分裂縫。（圖／翻攝極目新聞）

▲魏縣重修灌溉溝渠。（圖／翻攝極目新聞）

為了因應旱情，魏縣北皋鎮楊柴曲村正在重修一條較寬的溝渠，但看過去溝渠內沒有水，長滿雜草。該村村民透露，這條渠原來是一條排水渠，但長年沒水，重修可能是為了方便灌溉。

當地村民指出，這些年他們村及周邊村村民都依賴井水灌溉，導致地下水位越來越低，出水量越來越少，甚至有一些機井已無法使用。「如果灌溉渠建成後能夠發揮作用，他們就可以不使用地下水灌溉，種地成本應該會減低。」

ET快訊
孫生當眾「讓安心亞檢查GG」！　她真實反應全被拍
貴婦網嗆朱芯儀兒「霸王級問題小孩」　衛斯理怒告！結局曝
35歲男遭開山刀狂砍！一塊臉皮掉路上　被路人撿起
酒店妹「生兩孩」不同爸！5口合吃1便當　社工衝擊
LIVE／孫安佐亮槍經紀人稱非白痴　19歲BMW男起底！30
快訊／黃仁勳擔憂的事發生？內科突停電　台電：搶修中
快訊／11:46規模4.9地震　14縣市有感！最大震度4級
快訊／11:46發生地震　宜花預估3級
真的超正！24歲女警脫警裝　一票網友暈船

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

狂點外送2101次！男客同一間餐廳「連吃5年」　老闆也震驚：懂吃

南暴雨北乾旱！邯鄲玉米地現1公分裂縫　農民凌晨3點起床抽井水救急

要跟大陸看齊　李家超：港交所9月23日實施惡劣天氣下不停市

網傳「蝦皮」深圳研發部員工猝死　內部通知：搶救無效離世

港府宣布港交所「惡劣天氣不停市」　李家超：看齊上海、深圳

中國會用「致命性」武器打擊菲船艦？ 北京：對挑釁予以堅決應對

陸海警首登菲船「強勢執法」　緊急情況可拘「非法出入境」外國公民

廣東洪水空拍畫面曝！村莊慘淪孤島　鎮長：河堤一下就沒了

廣東受災村鎮水位高到5米！災民突被通知「水庫洩洪」　連夜逃命

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

狂點外送2101次！男客同一間餐廳「連吃5年」　老闆也震驚：懂吃

南暴雨北乾旱！邯鄲玉米地現1公分裂縫　農民凌晨3點起床抽井水救急

要跟大陸看齊　李家超：港交所9月23日實施惡劣天氣下不停市

網傳「蝦皮」深圳研發部員工猝死　內部通知：搶救無效離世

港府宣布港交所「惡劣天氣不停市」　李家超：看齊上海、深圳

中國會用「致命性」武器打擊菲船艦？ 北京：對挑釁予以堅決應對

陸海警首登菲船「強勢執法」　緊急情況可拘「非法出入境」外國公民

廣東洪水空拍畫面曝！村莊慘淪孤島　鎮長：河堤一下就沒了

廣東受災村鎮水位高到5米！災民突被通知「水庫洩洪」　連夜逃命

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

印大學餐廳食物內驚見「死蛇碎屍」　11名學生食物中毒緊急送醫

周五覆議案表決　綠曝藍動員退伍軍人一日遊

中國科技實力來勢洶洶　美國應多關注自身進步

幫男友服務「每次都滿嘴毛」　她嘆：真的很解

民眾黨版財劃法不影響中央財政　黃珊珊向綠喊話：別變保送藍幫兇

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

基隆「被山包圍的星巴克」1.1億交易　建商買家曝用途

遊日注意！觀光景點餐廳探討「雙重價格制」　外國客用餐比較貴

大陸熱門新聞

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹闖入全球數學決賽

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

對熊貓吐口水慘了！12名奧客終身禁止進入

習近平賀信：勉勵黃埔軍校同學會堅定反獨促統

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

電池大廠爆血汗！要求員工「日拚13小時」

吃烤肉摸走20多瓶飲料！網傻眼：這是來進貨的

廣東韓江史上最大洪水爆發　恐怖空拍照曝

陸產3A《黑神話：悟空》預售3天賣破4億元

實拍廣東洪水水淹到2樓…城鎮滅頂變河道

廣東洪水空拍畫面曝！村莊慘淪孤島

爬山遇蛇界大貓熊她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

更多熱門

相關新聞

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

廣東災民突被通知水庫洩洪　連夜逃命

廣東省梅州市中部、南部6月15日晚至16日普降暴雨至大暴雨，北部大雨局部暴雨，導致市內多個低窪地帶水浸嚴重，交通以及通訊中斷，部分鎮村處於失聯狀態。受災村鎮大埔縣茶陽鎮一村民張麗（化名）表示，16日的暴雨導致附近河道水位上漲，內澇嚴重，附近交通和通訊中斷，「昨日十一二點還被通知水庫洩洪，要做好防備。」張麗稱，村裡老人居多，大家聽到消息都連夜趕往其他親屬家或者自家高處避險。

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

廣東梅州暴雨致5死　鄭明典：中尺度對流複合體大於500公里

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

即／暴雨狂襲廣東梅州！釀5死、15人失聯

實拍廣東洪水水淹到2樓…城鎮滅頂變河道

實拍廣東洪水水淹到2樓…城鎮滅頂變河道

廣東韓江史上最大洪水爆發　恐怖空拍照曝

廣東韓江史上最大洪水爆發　恐怖空拍照曝

關鍵字：

暴雨乾旱旱象邯鄲農作物河北玉米洪水

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面