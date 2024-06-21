孩子轉大人秘密武器！百年莊廣和堂萃滴精助孩子順利「高人一等」

▲孩子成長過程中會遇上許多問題，其中希望孩子長得高是許多為人父母的心願。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

每個孩子都是父母的心頭肉，除了希望最重視的寶貝一路健康平安長大之外，不免還會賦予更多期待，根據ETtoday新聞雲的「成長發育孩童行為調查」民調結果顯示，許多爸媽發自內心期望孩子「如果能夠長成頭好壯壯『高人一等』的模樣那就太好了！」不想孩子未來在職涯選擇或擇偶條件上因為身高而受到打擊，有近8成的父母相當在意身高問題，其中尤其是父親對於孩子身高的期望更為強烈，願意花錢買長高配方產品給孩子補一補，顯示出家庭在子女成長問題上的普遍焦慮和期待趨勢。

▲依照民調結果，有近8成爸媽希望孩子長得高，且願意花錢購買長高配方產品。（圖／資料照）

但市面上關於身高成長的產品琳瑯滿目，買什麼給孩子才真正有效讓父母很頭疼，據民調調查結果顯示，民眾選購長高配方產品時傾向選擇具備三大特點的產品，一是「網路口碑好（多人實證）」，現在許多人都會在網路上分享消費心得，因為是直接且真實的使用經驗，網路評價成為購買時重要的參考依據，獲得大量消費者認可的產品能讓人更加信賴。第二是「有健康食品認證/其他認證」，產品是要給孩子吃的，健康考量是第一要務，因此具備權威機構認證，能為產品的安全性和有效性提供有力保障。第三是「天然無添加」，隨著一般人對於健康意識的提高，天然無添加成分的產品越來越受歡迎，父母當然不希望孩子攝入過多人工添加劑，因此偏愛天然配方的產品。

▲民調結果顯示，父母考慮添購長高配方產品的因素眾多，其中網路評價高相當重要。（圖／資料照）

爸媽們除了依照三大原則精挑細選長高產品之外，還希望產品能擁有悠久歷史，因為在市場持續佔有一席之地通常代表著品牌聲譽良好、產品具備好口碑。另外，針對不同性別推出的專門配方，可以更加精確地滿足孩子的成長需求，這種個性化的設計也能打動家長的心。如果買了產品結果孩子不喜歡味道，即使功效再好也難以持續服用，所以能讓孩子「覺得好喝/口味不排斥」就是重要關鍵。

▲針對市面眾多產品，調查也列舉出重要的選擇依據。（圖／資料照）

難以想像有集滿以上多重優勢的成長配方產品嗎？緣起於「百年老店」台北迪化街，「莊廣和堂」研發的「莊廣和堂轉大人萃滴精」一次通通滿足！經歷傳承的老字號中藥舖，其中由傳人莊淑旂博士通過多年研究和實證，首創出不同性別需求的專門成長配方；1920年出生的莊淑旂資歷堪稱台灣國寶，不僅取得日本慶應大學醫學博士學位，同時也是台灣第一位女中醫師，講究食補養生的她為了協助外曾孫三胞胎（ㄧ男二女）順利「轉大人」，搭配了祖傳秘方「米精紅棗露」輔以古法煉製出擁有黃金比例的滴雞精，內含土雞營養精華、膠原蛋白、胺基酸，因所需不同特別針對男女配方，十多種本草植粹成分與古法煉製滴雞精結合。

▲▼傳承台灣第一位女中醫莊淑旂博士研製的「莊廣和堂萃滴精」，是許多家長能安心買給孩子吃的轉大人食品。（圖／翻攝自影片）

由於「莊廣和堂轉大人萃滴精」是要給自家曾孫食用的本草補給，莊淑旂延續「家傳養生」理論研製，堅持成分透明單純、無添加防腐劑，產品經過SGS專業檢驗，孩子能夠安心吃、溫和調整體質，果然曾孫三胞胎如今全都健康轉大人實證者，也超過台灣男女平均值。想讓孩子健康成長，莊廣和堂還強調必須透過正確的生活方式、食補及做伸展運動來加強；飲食部分「早餐要吃得好，中餐要吃得飽，晚餐要吃得少」；做伸展操可全身伸展，進而促進食慾、幫助消化道機能；搭配天然本草萃取、米精露、優質蛋白質等全方位食補，再依年齡需求每天喝「莊廣和堂轉大人萃滴精」，就有機會見證成為孩子順利成長轉大人。

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