　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

孩子轉大人秘密武器！百年莊廣和堂萃滴精助孩子順利「高人一等」

▲▼長高,轉大人,莊廣和堂,莊廣和堂萃滴精,莊淑旂,民調。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲孩子成長過程中會遇上許多問題，其中希望孩子長得高是許多為人父母的心願。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

每個孩子都是父母的心頭肉，除了希望最重視的寶貝一路健康平安長大之外，不免還會賦予更多期待，根據ETtoday新聞雲的「成長發育孩童行為調查」民調結果顯示，許多爸媽發自內心期望孩子「如果能夠長成頭好壯壯『高人一等』的模樣那就太好了！」不想孩子未來在職涯選擇或擇偶條件上因為身高而受到打擊，有近8成的父母相當在意身高問題，其中尤其是父親對於孩子身高的期望更為強烈，願意花錢買長高配方產品給孩子補一補，顯示出家庭在子女成長問題上的普遍焦慮和期待趨勢。

▲▼長高,轉大人,莊廣和堂,莊廣和堂萃滴精,莊淑旂,民調。（圖／資料照）

▲依照民調結果，有近8成爸媽希望孩子長得高，且願意花錢購買長高配方產品。（圖／資料照）

但市面上關於身高成長的產品琳瑯滿目，買什麼給孩子才真正有效讓父母很頭疼，據民調調查結果顯示，民眾選購長高配方產品時傾向選擇具備三大特點的產品，一是「網路口碑好（多人實證）」，現在許多人都會在網路上分享消費心得，因為是直接且真實的使用經驗，網路評價成為購買時重要的參考依據，獲得大量消費者認可的產品能讓人更加信賴。第二是「有健康食品認證/其他認證」，產品是要給孩子吃的，健康考量是第一要務，因此具備權威機構認證，能為產品的安全性和有效性提供有力保障。第三是「天然無添加」，隨著一般人對於健康意識的提高，天然無添加成分的產品越來越受歡迎，父母當然不希望孩子攝入過多人工添加劑，因此偏愛天然配方的產品。

▲▼長高,轉大人,莊廣和堂,莊廣和堂萃滴精,莊淑旂,民調。（圖／資料照）

▲民調結果顯示，父母考慮添購長高配方產品的因素眾多，其中網路評價高相當重要。（圖／資料照）

爸媽們除了依照三大原則精挑細選長高產品之外，還希望產品能擁有悠久歷史，因為在市場持續佔有一席之地通常代表著品牌聲譽良好、產品具備好口碑。另外，針對不同性別推出的專門配方，可以更加精確地滿足孩子的成長需求，這種個性化的設計也能打動家長的心。如果買了產品結果孩子不喜歡味道，即使功效再好也難以持續服用，所以能讓孩子「覺得好喝/口味不排斥」就是重要關鍵。

▲▼長高,轉大人,莊廣和堂,莊廣和堂萃滴精,莊淑旂,民調。（圖／資料照）

▲針對市面眾多產品，調查也列舉出重要的選擇依據。（圖／資料照）

難以想像有集滿以上多重優勢的成長配方產品嗎？緣起於「百年老店」台北迪化街，「莊廣和堂」研發的「莊廣和堂轉大人萃滴精」一次通通滿足！經歷傳承的老字號中藥舖，其中由傳人莊淑旂博士通過多年研究和實證，首創出不同性別需求的專門成長配方；1920年出生的莊淑旂資歷堪稱台灣國寶，不僅取得日本慶應大學醫學博士學位，同時也是台灣第一位女中醫師，講究食補養生的她為了協助外曾孫三胞胎（ㄧ男二女）順利「轉大人」，搭配了祖傳秘方「米精紅棗露」輔以古法煉製出擁有黃金比例的滴雞精，內含土雞營養精華、膠原蛋白、胺基酸，因所需不同特別針對男女配方，十多種本草植粹成分與古法煉製滴雞精結合。

▲▼長高,轉大人,莊廣和堂,莊廣和堂萃滴精,莊淑旂,民調。（圖／翻攝自影片及官網）

▲▼傳承台灣第一位女中醫莊淑旂博士研製的「莊廣和堂萃滴精」，是許多家長能安心買給孩子吃的轉大人食品。（圖／翻攝自影片）

▲▼長高,轉大人,莊廣和堂,莊廣和堂萃滴精,莊淑旂,民調。（圖／翻攝自影片及官網）

由於「莊廣和堂轉大人萃滴精」是要給自家曾孫食用的本草補給，莊淑旂延續「家傳養生」理論研製，堅持成分透明單純、無添加防腐劑，產品經過SGS專業檢驗，孩子能夠安心吃、溫和調整體質，果然曾孫三胞胎如今全都健康轉大人實證者，也超過台灣男女平均值。想讓孩子健康成長，莊廣和堂還強調必須透過正確的生活方式、食補及做伸展運動來加強；飲食部分「早餐要吃得好，中餐要吃得飽，晚餐要吃得少」；做伸展操可全身伸展，進而促進食慾、幫助消化道機能；搭配天然本草萃取、米精露、優質蛋白質等全方位食補，再依年齡需求每天喝「莊廣和堂轉大人萃滴精」，就有機會見證成為孩子順利成長轉大人。

了解更多【莊廣和堂】  
官方網站：https://bit.ly/3RzLIH6
官方LINE：https://reurl.cc/YepNvl
免費客服專線：0809-070-878

ET快訊
快訊／火星人布魯諾來了！　9月高雄開唱
快訊／覆議案表決　結果出爐！
快訊／《淚之女王》金智媛6／25來台！　將與周杰倫同台
關29年10月嫌太久！　李宗瑞提釋憲「慘被打臉」
LIVE／蕭淑慎尪被控「離婚當幌子」騙財色　泰女來台讀大學賣
麥加朝聖者屍體堆滿車！　驚悚畫面曝
交往1個月都戴套還是中！　妹子電燒3次哭：又復發
藍鷹行動驚現納粹旗！　自己人狂勸快收起來
挪11億公款！整排豪車、私人飛機出國爽玩　台中銀老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】瞎拼時間到！利百代參與世貿文具展　展區更大、商品更多

熱爆！4大超商「夏至優惠」一次看　咖啡、霜淇淋通通買1送1

先筆記！漢堡王「安格斯牛肉堡買1送1」限時3天搶　全系列任選

全聯打造「文昌神助宮」！8款限定商品應援考生　還抽傳藝買1送1

孩子轉大人秘密武器！百年莊廣和堂萃滴精助孩子順利「高人一等」

咖啡控等到了！7-11首度開賣「精品馥芮白」　限時只要89元喝

台灣登上日本雜誌特輯！松下洸平一人遊、浪花男子「我愛台灣」必收

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

「寶雅」進駐東森廣場北車地下街！早鳥禮、抽福袋好康送不停

超商宣布徵才！每年調整起薪　儲備幹部有望拿百萬年薪

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

【廣編】瞎拼時間到！利百代參與世貿文具展　展區更大、商品更多

熱爆！4大超商「夏至優惠」一次看　咖啡、霜淇淋通通買1送1

先筆記！漢堡王「安格斯牛肉堡買1送1」限時3天搶　全系列任選

全聯打造「文昌神助宮」！8款限定商品應援考生　還抽傳藝買1送1

孩子轉大人秘密武器！百年莊廣和堂萃滴精助孩子順利「高人一等」

咖啡控等到了！7-11首度開賣「精品馥芮白」　限時只要89元喝

台灣登上日本雜誌特輯！松下洸平一人遊、浪花男子「我愛台灣」必收

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

「寶雅」進駐東森廣場北車地下街！早鳥禮、抽福袋好康送不停

超商宣布徵才！每年調整起薪　儲備幹部有望拿百萬年薪

賓士超速40km被吊牌　車主買假牌繼續上路！結果被AI抓到慘了

告蕭淑慎尪騙財色…瑜珈褲嫩妹正面照曝光！電眼露肩親暱合影

假國中主任要訂鋼琴+牛肉罐　生意上門急匯款訂貨...結果是騙局

陸「快遞小哥」巴黎奧運申請出戰！　曾獲北馬「非職業第一」殊榮

為看一眼邊佑錫！粉絲買黃牛票「竟收下體猥褻片」　受害者達百人

板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

椎間盤突出急遽惡化！　Crush「動手術」暫停活動

不只想奪牌、更想摘金！楊勇緯盼再發揮影響力推廣柔道

【廣編】瞎拼時間到！利百代參與世貿文具展　展區更大、商品更多

20歲男被朋友騙去醫院做手術　醒來發現「變性成女生」被迫結婚

消費熱門新聞

7-11限定開賣「三麗鷗畢業花束」有8款

漢堡王「華堡免費送」只有今天

超商徵才！儲備幹部年薪挑戰百萬

必勝客13吋大比薩下殺199元爽吃8天

衛生紙買一送三、泡麵&冰品等特惠！全家6/19起5天大促銷

全聯獨家森永夾心冰淇淋限量開賣

韓妞曬戰利品竟有靠得住涼感棉

吃貨看過來！全台特產美食「一個地方」就能買齊」

SUBWAY「能量沙拉」首度開賣！

「全聯神物」夏季衣物清新大作戰

日製掌上型電鬍刀療癒手感必須收

限時3天！超商咖啡、茶飲、霜淇淋「買2送1」

7-11首度開賣「精品馥芮白」限時只要89元

全家搖搖茶吧「2款新品」只要49元喝

更多熱門

相關新聞

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

英國將於7月4日舉行國會大選，今天公布的民調顯示，反對派工黨將贏得創紀錄席次。另一方面，保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）恐成為有史以來第一位輸掉議員席次的在位首相。

拜登、川普民調難分勝負！這一案後出現變化

拜登、川普民調難分勝負！這一案後出現變化

鏡新聞民調／卓內閣滿意度47.9%　被自家立委噹的郭智輝民調最高

鏡新聞民調／卓內閣滿意度47.9%　被自家立委噹的郭智輝民調最高

最新民調　三黨立委滿意度全受創

最新民調　三黨立委滿意度全受創

六成民眾支持覆議？王鴻薇嗆綠自嗨　若能信「陳時中早是市長」

六成民眾支持覆議？王鴻薇嗆綠自嗨　若能信「陳時中早是市長」

關鍵字：

長高轉大人莊廣和堂莊廣和堂萃滴精莊淑旂民調

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面