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國會改革後「最新民調」！三黨立委滿意度全受創　信任度綠營奪冠

▲立法院三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）

▲最新民調民進黨滿意度、信任度NO.1，國會改革大戰讓三黨立委形象重傷。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨、國民黨及民眾黨近幾個月因為「國會改革修法爭議」展開激烈攻防，甚至引發超過10萬人走上街頭抗議，各政黨的民意支持度自然受到關注。《TVBS》最新民調顯示，民進黨在滿意度、信任度上都贏過國民黨及民眾黨，立委滿意度部分則是三黨都不高，顯示這次立法院紛爭讓三黨都受到傷害。

TVBS民調中心針對民進黨、國民黨及民眾黨進行「國會修法三讀後」的政黨形象與立委滿意度調查，調查時間由5日持續至14日晚間10點截止，透過市內電話及行動電話的雙底冊方法調查，有效樣本數達到1035位，調查大致上可以分為「整體滿意度」、「值得信任」、「重視民意」、「廉潔」及「團結」等5項指標。

針對滿意度部分，民進黨以35％滿意度排名第一、國民黨滿意度達到34％，民眾黨則是達到30％，但三黨的不滿意度皆在5成左右，其中國民黨的不滿意度最高，對比2023年10月大選前3個月的政黨形象調查顯示，民進黨滿意度上升7％、國民黨滿意度上升11％，民眾黨上升僅1％。

信任度部分，有44％受訪者認為民進黨值得信任，對比2023年10月的調查回升12％；有37％受訪者認為國民黨值得信任，對比上一次調查僅回升2％；有34％受訪者認為民眾黨值得信任，對比上一次調查下滑6％，是三黨中唯一信任度下滑的政黨。

重視民意部分，民進黨以48％再次拿下排名第一，其次是國民黨46％、民眾黨43％。廉潔方面，有42％受訪者認為民眾黨較廉潔，認同國民黨及民進黨廉潔的受訪者分別都是32％。團結方面，民進黨以76％大幅領先國民黨45％、民眾黨49％。

針對近日三黨因為「國會改革修法」在立法院激烈攻防，三黨的立委滿意度調查結果顯示，國民黨以滿意度39％拿下排名第一，但不滿意度達到50％，其次是民眾黨滿意度35％、不滿意度50％，民進黨滿意度33％，不滿意度53％，各黨立委滿意度皆不高，且低於不滿意的比例，顯示這次紛爭讓三黨都受到傷害。

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