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鏡新聞民調／卓內閣滿意度47.9%　被自家立委噹的郭智輝民調最高

▲新內閣人事公布，經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰領導的新內閣團隊，就職滿月前夕，《鏡新聞》今（19日）公布最新的卓內閣團隊整體施政表現民調，其中47.9%滿意、31.0%不滿意。深入分析，內閣閣員滿意度調查，被自家立委噹的經濟部長郭智輝滿意度6.3%最高、國防部長顧立雄第二、內政部長劉世芳第三。

根據《鏡新聞》民調，調查卓榮泰內閣團隊「施政表現」滿意度。結果發現，47.9%民眾表示滿意，其中13.2%非常滿意、34.7%還算滿意；而31.0%民眾表示不滿意，其中18.9%不太滿意、12.1%非常不滿意，有21.1%未表態。

▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

▲▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

另外，《鏡新聞》民調，針對行政院新內閣幾位閣員，民眾對哪位表現最滿意調查。結果發現，曾被自家民進黨立委大酸，是「核能自走砲」的經濟部長郭智輝獲得6.3%滿意度最高、國防部長顧立雄滿意度5.9%居次、其他依序為內政部長劉世芳1.4%、外交部長林佳龍1.2%、交通部長李孟諺0.9%、教育部長鄭英耀0.7%、衛福部長邱泰源0.4%、法務部長鄭銘謙0.2%、財政部長莊翠雲0.1%。但有81.8%民眾回答不知道、沒意見、很難說、不關心，顯示內閣上路近一個月來，民眾仍對於閣員的熟悉度仍有限。

▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

▲▼《鏡新聞》民調。（圖／鏡新聞提供）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年6月16日至6月17日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話535人、手機537人，共1,072份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/經費來源：鏡電視。

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