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台中女狂吃2萬元霸王餐！11天5店受害　眾人揭她「無敵」原因

記者閔文昱／綜合報導 

台中市一名邱姓女子於6月6日至16日間，在5間店家狂吃霸王餐，累計消費近2萬元，卻未付款，雖有被警察逮捕，但都沒多久就被放走，消息一曝光也讓網友質疑「原來吃霸王餐不付錢根本是無敵的？」對此，有網友也出面分析店家心態。

據了解，邱女自本月6日起，就在台中市南屯區、烏日區一帶燒肉餐廳、便利店、熱炒店、按摩店等地白吃白喝，犯案手法均是吃完大餐後才跟老闆表明沒錢，甚至在警察到場後仍然毫無懼色，短短半個月內就吃了將近快2萬元的霸王餐，造成至少5間店家受害。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲邱女半月內到至少5間店吃霸王餐。（圖／民眾提供，下同）

消息一出，馬上也在PTT掀起熱烈討論，有網友也直言，邱女每次被抓都很快就又被釋放，似乎連警察也拿她沒辦法，也讓整個台中「都快被她吃光了」，質疑「原來吃霸王餐不付錢根本是無敵的？」對此，有網友也擔憂，事件可能導致模仿效應，建議店家改變營運模式，如「改成先結帳，才能防這種的」、「點餐機不就是怕這種人，先付錢才下單取餐」。

另外，也有鄉民分析，業者可能是因為怕麻煩才選擇不追究，「提告還要花錢請律師，還要跑法院超麻煩」、「這跟零元購一樣啊,店家要討錢很麻煩的」、「她就沒錢賠，大概也沒有親戚也沒房子，就算店家告她只是做賠本生意」、「店家大概就記住長相，這筆認賠」、「這點錢店家告下去反而是麻煩啊」。

▲▼有一女子爽嗑萬元頂級和牛後，雙手一攤說沒錢，甚至反問警察，可以打包嗎？（圖／民眾提供，下同）

▲邱女日前爽嗑萬元頂級和牛後，雙手一攤說沒錢，警察趕到餐廳時，她還繼續烤肉。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起事件，43歲的邱女日前在超商吃過冰淇淋、喝過冰火葡萄伏特加等，拒不付帳，有些店家以和為貴不想報警，但食髓知味的她，胃口似乎越養越大，近日又到到高檔燒肉餐廳點了高級食材，包括去骨牛小排、肋眼牛排、A5日本和牛牛排乾熟丁骨，並狂嗑哈根達斯冰淇淋、巴斯克蛋糕，直到店員遞上近萬元帳單，邱女竟兩手一攤說沒錢，要店家報警。

事後，邱女雖被警方依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，不過她在接下來的7號、10號又分別到超商吃高價冰淇淋、到屋馬吃了4500元的燒肉，同樣都沒付錢，甚至在16日到熱炒店一人吃了6道菜、近2000元的霸王餐後，同一天內又跑去按摩2小時，再跟店家說沒錢，離譜行徑令人不可置信。

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