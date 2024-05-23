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中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛：多點Love ＆ Peace

▲中捷持刀傷人案震驚社會，27歲許姓長髮哥奮力抵抗被封為英雄。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

▲中捷持刀傷人案震驚社會，27歲許姓長髮哥奮力抵抗被封為英雄。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中捷運21日爆發隨機砍人案，其中「長髮哥」27歲許男挺身而出，在車廂內與20歲洪嫌肉身搏鬥，被封為全民英雄。不過，由於長髮哥的女友在事發後馬上發文，分享的對話截圖中還詢問對方「可以講電話嗎？」讓不少網友大酸「有空發文不去看男友」、「講電話有什麼好問」等。對此，長髮哥也發聲幫女友講話了。

長髮哥許瑞今（23日）下午在社群發文表示，自己和女友都算是比較「奇怪」的人，用常見的價值觀不一定能準確的理解他們，也因為2人都算是內心沒那麼強大的人，因此面對部分網友的質疑，「還是得幫她（女友）平反一下」。

針對有人抨擊「講電話有什麼好問的」，許瑞解釋，自己和女友都是很討厭通電話的人，2人之間平常也是幾乎不通電話，只用訊息聯絡，也因此女友是擔心他是不是因為受傷不能發聲所以才這樣問，「況且當下我其實也真的不是很想講電話」。

▲長髮男。（圖／翻攝IG）

▲長髮哥是健力三項愛好者。（圖／翻攝IG）

另外，有網友質疑，女友有空發文卻不去看他。許瑞強調，他的心理上其實不像一般人那麼喜歡有人陪病，過去3次住院時也幾乎都是自己照顧自己，甚至上次全身麻醉開刀還是自己一個人簽同意書，等到處理完出了院才告訴家裡的人，因此他聯絡女友的時候本來就沒有要叫對方過來的意思，只是因為無法赴約要通知對方。

許瑞補充，女友在發文的當下其實就已經在搭車趕往醫院，在他手術時也一直幫忙安慰家人，這幾天來也幫了很多忙。至於有網友認為女友在蹭、在炒作話題，許瑞直言，女友應該只是單純當下太焦慮，想要有人關心一下而已，希望大家能少一點批評，「多一點Love and peace」。

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