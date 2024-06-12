爽嗑萬元頂級和牛！女耍賴「我沒錢」還問警：可以打包嗎？

記者鄧木卿／台中報導

台中市43歲邱姓女子日前到高檔燒肉餐廳，點了A5日本和牛套餐，花費近萬元，直到店家遞上帳單，邱女雙手一攤說沒錢，請店家報警，員警獲報到場，邱女仍是嘴巴沒停過，經員警再三怒斥「不要再吃了」，她才放下手中筷子，還大言不慚要求「可以打包嗎」。警方確認邱女白吃白喝行徑後，將她依詐欺罪嫌移送偵辦。

▲女子日前在超商爽吃冰淇淋後，拒不付帳。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明派出所警員李鳶、蔡鈞亮，日前晚間獲報有人吃霸王餐，兩人抵達餐廳時，邱女見員警到場依舊面不改色，一雙忙著烤肉的手沒停過，員警怒斥「不要再吃了」，邱女才心不甘情不願的放下手中筷子，卻又提出打包要求，令人哭笑不得。

據了解，邱女吃霸王餐行為已非第一次，之前也在超商吃過冰淇淋、喝過冰火葡萄伏特加等，拒不付帳，有些店家以和為貴不想報警，但食髓知味的她，胃口似乎越養越大，這次熟門熟路的點了高級食材，包括去骨牛小排、肋眼牛排、A5日本和牛牛排乾熟丁骨，並狂嗑哈根達斯冰淇淋、巴斯克蛋糕，直到店員遞上近萬元帳單，邱女竟兩手一攤說沒錢，要店家報警。

▲女子爽嗑萬元頂級和牛後，雙手一攤說沒錢，警察趕到餐廳時，她還繼續烤肉。（圖／民眾提供，下同）

邱女在被載往派出所途中，又改口表示願意留下來洗盤子抵餐費，還解釋自己的薪水足夠支付，只是沒帶，警方偵訊後將她依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。