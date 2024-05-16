台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

▲台文館「阿龍」（左）爆抄襲中國創作者圖像（右），16日才發文承認「並非原創」。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台文館「阿龍」爆出抄襲事件後，兩度否認，連廠商也出面發文否認，並反咬大陸繪師「童年Nora」抄襲。沒想到，台文館及廠商16日態度反轉，突然認錯道歉。對此，有網友翻出，抄襲廠商「蹦世界數位創意有限公司」過去8年得標政府7000多萬元的標案。

台文館「阿龍」爆出抄襲爭議後，該圖像的外包廠商「蹦世界數位創意有限公司」不斷否認並嘲諷「算是達到里程碑，我們的作品被抄襲啦！」，甚至說繪圖的20多歲同仁在家中哭到不敢出門，16日道歉時卻反轉成同事出國而難以聯繫，前後不一的說法被網友集體砲轟。

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對此，有網友在「政府採購資訊加值網」查看「蹦世界數位創意有限公司（下稱蹦世界）」過去的標案，發現「蹦世界」從2017年開始每年得標政府標案，8年共賺7185萬元，且台文館佔了1259萬元，是所有標案中佔比最高。

此外，台文館起初聲稱，「阿龍」是台文館的小編及家人共同創作，但事後蹦世界聲稱「阿龍」是自家員工創作，讓網友質疑隸屬於政府單位的國立台灣文學館，為何可以將政府標案發包給親友上班的公司，是否有違反政府採購法、利益迴避的疑慮。

▼抄襲大陸繪師作品的廠商，過去8年得標7000多萬元。（圖／翻攝政府採購資訊加值網）

