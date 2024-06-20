台鐵列車誤點4大原因出爐　李孟諺：今年拚97%準點率

▲交通部長李孟諺今視察台鐵行控中心。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化元年力拼提升準點率，交通部長李孟諺今（20日）前往視察台鐵公司行控中心，根據台鐵分析，列車誤點原因大多為車輛故障、號誌故障、ATP故障、工程慢行等因素，李孟諺則指示台鐵列車準點率今年要達成97%年度目標。

台鐵今年1月轉型國營公司並進行組織調整，原綜合調度所配合組織調整為行控處，可統一行車調度、縮短指揮鏈、強化溝通聯繫、提升緊急應變處理效率，將持續對各類人員之進用及訓練妥善規劃，確保辦理行車調度及溝通協調作業順暢。

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台鐵公司表示，台鐵行控中心對於整體準點率管控具有舉足輕重的角色，近年透過辦理各項行車設備改善、汰換計畫及引進新型車輛，持續提升服務品質；另也將列車準點率納入公司重點評估指標，列車準點率從108年90.97%逐步提升至112年的95.98%，今年目標為97%。

針對列車誤點，台鐵也滾動式檢討誤點原因，其中列車誤點大多為車輛故障、號誌故障、ATP故障、工程慢行等，台鐵公司表示，將加速辦理新車汰換計劃、電務智慧化提升計畫、ATP改善計畫及優化時刻排點等措施。

李孟諺視察行控中心時表示，行控中心工作相當沉重與繁忙，同仁必須24小時輪班，工作相當辛苦也盡心盡力。

李孟諺指出，現有行控設備為92年建置，已使用超過20年，他提醒台鐵應依規劃期程完成中央行車控制系統更新，並導入新科技提升效能，提高列車調度效率，減輕員工負擔，確保台鐵整體行車安全同時達成提升準點率，列車準點率今年要達成97%年度目標。