新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

▲新型境外專班113學年招收逾2300人，學生來自東南亞與歐美日。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／高雄報導

為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部與國發會攜手推動新型專班。根據教育部最新資料，113學年春季與秋季專班共核定36校125班、2323人，包括台大就招收超過100人。

負責學者今（20日）透露，學生主要來自東南亞，也有來自歐美與日本等國，因企業每月要提供學生1萬元獎助金，企業審核相當嚴謹，也拉長整個時程，並呈現業界人才不足窘狀，而這些外籍生不僅拉高大學國際生比例，彌補台灣碩博士生不足問題，更有助於參與國際大學排名的評鑑。

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教育部與國發會攜手「促進國際生來台暨留台實施計畫」，預計5年（113至117年）投入52億預算，擴大延攬僑外生並留用，並在越南、印尼、菲律賓設立海外基地。上述外籍生不僅可免學雜費，每月提供1萬獎助金，畢業後還可在台灣高科技產業就業。

112學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議，今起一連兩天在高雄中山大學舉行，下午進行分組座談。國際產學教育合作聯盟專案辦公室主持人、台大終身特聘教授覺文郁針對擴大招收境外生暨海外招生策略進行說明。

覺文郁指出，113學年春季與秋季專班，政府共核定36校、125班、2323人，其中台大就招收超過100人。大致而言，學生主要來自越南、印尼、菲律賓三國，也有來自印度、日本與歐美國家，像是美國、德國、波蘭、捷克、匈牙利等國，其中又以STEM及半導體領域佔最大宗，反映出台灣業界需求狀況。

覺文郁進一步說明，由於錄取的學生，業界必須每月提供1萬元獎助金，畢業後還要到企業工作，故在面試過程中，企業對學生的要求反而更高，也拉長整個招生時間，但可作為明年招生的參考，而這也反應企業界的人才荒，希望盡快有相關人才投入。

不過，覺文郁指出，目前新型專班學生入學門檻，要求學生的華語文能力需要達到A2以上，這部分要求是否太高，可以進行討論。

另外，覺文郁也認為，透過新型專班來台的學生都是外籍生，這樣也拉高各大學的國際生的占比，有助於各大學未來參加國際大學排名的評鑑，而且台灣受少子化影響，碩博士生越來越少，台大新型專班招收以碩博士生為主，也彌補碩博士不足的問題。