教育部辭典刪「點點點」例句！國教院曝26年前就收錄：將討論修訂

▲教育部國語辭典收錄「點點點」語詞再度引發議論。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部國語辭典傳爭議，有媒體人發現「點點點」收錄於辭典內，例句還是「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」引發網友討論。但該例句今天已刪除。教育部則回應，該語詞於1998年就收錄，針對外界疑慮，會送交「重編國語辭典修訂本」編審會討論及修訂。

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▲刪節號「點點點」教育部收錄辭典，例句惹議後刪除。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本）



資深媒體人黃揚明在臉書貼文，教育部國語辭典收錄了「點點點」這個詞，非常跟得上時代。此貼文引發網友討論，質疑收錄標準，難怪學生語文程度低落。美斯潔股份有限公司董事長翟本喬也留言批評：「教育部真是讓人點點點…。」

經查詢「教育部重編國語辭典修訂本」，的確有「點點點」語詞，釋義是指：「刪節號「……」的口語表示法。通常用來作無法描述的情節刪略」。不過原本的例句「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」已被刪除。

對此，教育部國家教育研究院表示，「點點點」一詞自1998年即收錄於「重編國語辭典修訂本」中，該辭典主要適用於語文研究者。至於中小學教學及一般語文利用，宜使用「國語辭典簡編本」。

國教院表示，自2013年起承接教育部國語辭典編修工作，並邀請學者專家組成國語辭典編審會協助審修辭典內容，有關媒體所提的「點點點」詞目收錄及例句疑慮，將依程序送請由7位學者專家組成的「重編國語辭典修訂本編審會」討論及修訂。

國教院強調，「重編國語辭典修訂本」為提供研究利用的歷史語言辭典，大量收錄從古至今的辭彙，包括古典辭彙及某個時段產生的新興詞彙或流行語，以提供語言流變的研究參考。「點點點」係依據過去年代語言調查結果而收錄。