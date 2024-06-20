成大歷史系申請分發掛零　校方示警：人文學科弱化警訊

▲成大歷史系申請入學掛零，校方示警，這是人文學科弱化的警訊。（圖／翻攝自Facebook）

記者許敏溶／高雄報導

大學申請入學上周放榜，由於台灣「重理工、輕人文」現象，不少大學人文社會領域招生不理想，其中成大歷史系更掛零。成大教務長沈聖智今（20日）表示，主因和系上新增採計數B，並和台大、政大等校重榜有關，但主因還是重理工的社會氛圍，而成大歷史系非單一特例，這是人文學科弱化的警訊，希望此次事件讓社會更重視這種現象。

大學申請入學上周四（13日）放榜，缺額高達1.1萬個，但比去年減少4450個。特別的是，由於台灣半導體等高科技產業快速發展，加上AI浪潮影響，讓原本「重理工、輕人文」現象更嚴重，今年成大歷史系招生掛零，政大也出現230個缺額，文化大學中國文學系更將從114學年起，將原本文學組、文藝創作組合併成1個「中國文學系學士班」招生。

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112學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議今起一連兩天在中山大學舉行，面對「重理工、輕人文」帶來衝擊，成大教務長沈聖智指出，今年成大歷史系申請入學掛零，主因和系上新增採計數B，並和台大、政大等校重榜有關，但主因還是重理工的社會氛圍，而成大歷史系非單一特例，這是人文學科弱化的警訊，希望此次事件讓社會更重視這種現象。

▲112學年度大學校院教務、校務今在中山大學舉行。（圖／教育部提供）

為了避免上述狀況，沈聖智表示，成大推動友善人文跨領域課程及學程，即將推出探索學分制度，鼓勵人文科學學生跨領域學習，增強其多元文化及專業技能的競爭力。且成大正在積極建立全線上高中先修課程，讓高中生能夠在進入大學前，就開始接觸大學級別的學習內容。未來校方將加強宣傳，針對招生政策，校方將審視當前的篩選倍率與頂標設計，並考慮社會的整體發展，讓合適的學生加入成功大學。

至於政大出現230個缺額，政大教務長林啓屏表示，主因和台大重榜有關，未來希望系所思考招進來學生特質，重新思考要篩選倍率與採計科目，政大招生辦公室會結合校務辦公室，進行相互溝通，思考需要人才是什麼。

不過，林啓屏坦言目前「重理工、輕人文」現象。林啓屏表示，社會潮流有其節奏，AI產生影響力這麼大，可以理解考生的考量，而對於人文社會科學領域的學生，面對AI時代發展，當然要懂得AI是什麼，但政大並不是在課程上加AI之後就沒事，而是要讓學生了解AI是什麼之後，思考如何在AI時代發展中，引領社會走到下一步，這反而能凸顯出人文社會領域學生的重要性。