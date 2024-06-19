教部辭典稱「密西西比河世界最長」　葉元之：不擔心誤人子弟？

▲葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

教育部「重編國語辭典修訂本」出包！國民黨立委葉元之揭露，近日接獲到民眾反映，教育部國語辭典修訂網站中竟稱「密西西比河」是全世界最長河流，批教育部沒有查證且違反客觀事實，根本誤人子弟。

葉元之提到，身為立法委員除了國家政策會監督，小到教育部的國語辭典也會注意。在教育部國語辭典網站，針對「……」的語意解釋，竟然帶有性暗示的方式來解釋之後，這次，國語辭典將密西西比河撰寫成世界第一長河流，但事實上，世界最長的河流是尼羅河，也有學者認為最長河流是亞馬遜河，第三長的是長江，無論如何最長河流都不是密西西比河，教育部都不擔心誤人子弟？一再出現這樣的低級錯誤？

▲教育部「重編國語辭典修訂本」稱密西西比河是世界最長河流 。（圖／立委葉元之提供）



葉元之說，教育部接獲民眾反映後，竟然回函說要找專家研議，「你要找什麼專家？找尼羅河女兒？還是亞馬遜王子來開會？」這不是看大英百科全書就很清楚嗎？為什麼不趕快改就好？

葉元之嚴厲指出，賴清德、卓榮泰在上任一個月之後都在搞政治，都在處理政治議題，並透過政治鬥爭取得政治紅利，對於人民關心的民生、經濟、教育、環保、能源完全不重視，如果未來都是這樣搞政治，賴總統、卓內閣聲望崩盤指日可待。