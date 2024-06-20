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社會 社會焦點 保障人權

女保險員和民宿老闆滾上床！正宮狂敲門10多分鐘　怒告獲賠70萬

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女保險員偷吃民宿老闆被正宮抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名女保險員到民宿找已婚老闆談保險，兩人卻談到滾上床，不僅多次在民宿開房，老闆甚至帶她回家鎖房門激戰，讓闆娘在門外狂敲10幾分鐘的門，才開門假裝他們正在談保險。但闆娘不採信兩人說法，離婚後又將小三告上法院，台東地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償70萬元。可上訴。

正宮表示，女保險員小三和他們夫妻熟識，小三明知道丈夫已婚，還到他們夫妻經營的民宿和丈夫上床，而後兩人多次發生性行為，直到某天下午2點，小三又到他們夫妻住處激戰時，被她臨時返家發現，她因而大受打擊，和丈夫於前年9月離婚，再提告向女保險員求償1百萬。

正宮拿出證據，包含小三曾在2020年底傳LINE給正宮說「我做錯了對不起」、「謝謝妳讓我知道也點醒了我，我終於明白也不再迷失，謝謝」，而小三的配偶也曾傳訊給正宮說「○○○(人夫)用陽痿的陽具在○○民宿強迫別人的老婆」等語， 顯示兩人已發生性關係。

小三在審理時表示，正宮主張因她侵害配偶權而身心痛苦，卻直到前年才離婚，事發後也過了相當時間才就醫，難認和她偷吃人夫的行為有因果關係。

人夫則證稱，他在2006年就認識小三，而後因招攬保險，小三也認識正宮。一開始小三以保險名義到民宿找他，漸漸的小三常在中午的時候來到民宿，有一天他身體不舒服進房休息，小三就來引誘他，當時他說他沒有興趣，但過兩三天又發生，因那天他沒有不舒服，就和小三發生關係，結束後在房門口撞見來打掃的外甥，他嚇了一跳，因心虛就向外甥坦承外遇並請他保密，之後小三仍會主動來民宿發生性行為。

人夫說，2020年底小三來家裡激戰，正宮回家發現房門上鎖，在門外敲了10幾分鐘，開門後見小三坐在床上，他解釋兩人正在談保險，但正宮不信，後來他想了幾天覺得做錯事，就寫下自白書。

法官審酌相關證據，判定小三侵害配偶權屬實，審酌正宮為國小主任，月收入約8萬，在丈夫和女保險員發生婚外情後，正宮有情緒不穩、暴瘦並到精神科就醫長達1年9月等情形，而小三擔任保險員的月收入約10萬，判她要賠70萬元，可上訴。

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