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大陸 大陸焦點 特派現場

45款機器人現身上海2024AI大會　將發佈首款人形機器人開源原型機

▲2023世界人工智能大會。（圖／CFP）

▲2023世界人工智能大會。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月4日於上海舉行，本屆大會將展出AI機器人45款，包括25款人形機器人，此外，大陸全力衝刺的AI大模型及應用領域方面，百度文心、訊飛星火、阿里通義千問、Minimax、百川智能、智譜AI、階躍星辰等業內領導性品牌都將登場。

▲2023世界人工智能大會。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，本次大會凝聚了來自23個國家和地區的超過1000位全球領軍人物，包括羅傑·瑞迪、邁克爾·萊維特、姚期智等圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎等獎得主，以及一眾國內外頂級院士、國內外學術代表、國際巨頭企業代表等。ITU、IEEE、UNIDO等國際組織將聚焦AI for Good、人形機器人、金融科技、國際合作等重點賽道發力。

上海市經信委主任張英表示，人工智能是上海著力發展的三大先導產業之一，世界人工智能大會是人工智能領域具有國際影響力的行業盛會，「今（2024）年大會將以『以共商促共享 以善治促善智』為主題，聚焦AI倫理治理、大模型、數據、算力、具身智能等十大重點議題，進一步釋放大會對人工智能產業的磁場效應。」

對於外界關注的「AI人形機器人」，本屆大會將發布首款開源人形機器人原型機產品、首個全尺寸人形機器人開源社區，並舉行世界人形機器人與具身智能大賽，展示柔性機器人、服務機器人、特種機器人和人形機器人四大賽道的最新成果。

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