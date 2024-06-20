花近6千看演唱會「超大柱子擋住」9粉絲提告！判主辦方按比例退錢

▲演唱會柱子票。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

粉絲花費千元（人民幣，下同）購買梁靜茹上海演唱會的門票，到場後卻發現，視野被立柱遮擋，看歌手成了看柱子。長達6個月的協商未果後，9名上海本地的購票觀眾作為代表，一同將主辦方「上海魔方泛文化演藝有限公司」，訴至法院。20日，法院判決出爐。

據《瀟湘晨報》報導，案件的開端要追溯到去年5月。觀眾李女士表示，她在2023年5月之前購買了兩張梁靜茹上海演唱會的門票，單張價值1299元（約新台幣5798元）。但到演出當天抵達場館後，她才看到，從座位望向舞台中心，視線幾乎被豎立在場區四周的鐵柱子遮擋盡。即便與主辦方溝通，問題也沒得到解決……，她在網路發文吐槽後發現，同場演唱會，很多消費者遇到了和她一樣的情況。

現場圖片和影片顯示，當天演唱會的現場舞台設置的是「四面台」，舞台處於場館正中間，四周可以坐滿觀眾。有資料介紹，相比「三面台」，「四面台」一方面可以增加觀眾席容量，另一方面方便每個角度的觀眾「無死角」觀看演出，但是在梁靜茹上海演唱會這場，四周架起了「大柱子」，造成不少觀眾的視野被遮擋。

據李女士統計，該場演唱會買到「柱子票」的觀眾人數，累計達到800人左右。有消費者提出質疑，「只能聽，不能看，算什麼演唱會？」

從發文投訴至今已經過去了1年多時間。另一名觀眾江先生表示，期間他們也想過通過溝通來解決問題。去年5月，事情在互聯網登上熱搜後，當地消保委都已經介入。但一番溝通調解下，主辦方上海魔方泛文化演藝有限公司並未給出令觀眾滿意的賠償方案，只提出給少數「柱子票」觀眾200元京東心意卡……。

對此上海閔行區人民法院表示，演唱會是歌手在觀眾前現場表演，用歌聲、造型、舞台佈置、光影特效等共同呈現的視聽盛宴，消費者高價購買演唱會門票，就是想一睹偶像風采，「（相關部門應）確保維權管道的暢通，為消費者的合理訴求開通綠色通道。」

6月20日，這9起服務合同糾紛案在上海市閔行區人民法院梅隴人民法庭一審宣判。法院認為，被告在合同履行過程中提供的服務不符合雙方約定，存在明顯瑕疵，構成違約，應承擔違約責任。

法院判決，根據不同的票價，採用階梯式的退票比例，對於原票價1299元的原告，被告應退還票款910元（占比約70%），這也是該系列案件判決中的最高退票比例。