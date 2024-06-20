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大陸 大陸焦點 特派現場

盪鞦韆一半手沒抓住！9歲女童飛出「爆頭」慘死　家長站一旁聊天

▲女童,孩子,盪鞦韆（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲9歲女童盪鞦韆慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一9歲女童在社區公共領域的鞦韆上，玩耍時不慎跌落，因重度顱腦損傷於當日死亡。近日，上海一中院審理了一起生命權、身體權、健康權糾紛案件，二審維持一審判決，認定遊樂設備公司承擔60%的賠償責任，孩子家長自擔40%責任。

事發當天，爸爸和奶奶帶著9歲的小櫻（本文皆為化名）來到社區遊樂場玩。期間，他們在社區微信群組中詢問是否有人下來一起玩耍。常和小櫻一同玩耍的小可得知後欣然應允，小可父母見有小櫻家長陪同，便沒有一同前往。

不一會兒，4人到達社區遊樂場，小櫻和小可開始玩起各種遊樂設備，小櫻的爸爸和奶奶在不遠處與鄰居們悠閒地聊起天來。後來，小櫻和小可兩人獨自玩起了遊樂場裡的鞦韆。為了尋求刺激，兩人並排站立在鞦韆的腳踏板處，並盪很高。

在兩人玩得正高興時，突然，小櫻因無處抓握，從正在擺動的鞦韆上跌落到地上，被正在擺動的鞦韆底部擊中頭部並卡在了地面與鞦韆之間。小櫻因重度顱腦損傷，經搶救無效於當日死亡。

小櫻家長悲痛欲絕，遂將遊樂設備公司、物業公司、居委會等告上法庭。

經過審理，法院發現該遊樂設備存在2處明顯的安全隱患，底部與地面的距離過小以及沒有限位裝置。這些安全隱患違反了大陸國家強制標準，是導致小櫻死亡的主要原因。因此，法院認定遊樂設備公司作為該鞦韆的銷售商和安裝商，應承擔主要責任。

然而，法院也指出，小櫻的家長在事發時疏於監管，未能盡到合理且必要的看護和監管職責。因此，他們也應承擔一定的責任。最終，法院酌情確定由遊樂設備公司對小櫻家長的合理損失承擔60%的賠償責任，共計賠償107.2萬餘元人民幣；而小櫻家長則需自擔40%的責任。而居委、物業和街道等主體，在本次事故中並不存在過錯，因此無需承擔賠償責任。

對於這一判決結果，遊樂設備公司表示不服並提起上訴。然而，上海一中院經過審理後認為原判決認定事實清楚、適用法律正確、責任劃分合理，遂駁回了上訴並維持了原判。

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