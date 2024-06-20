迎戰青鳥！趙少康號召戰鬥藍明上街頭　「別讓藍鷹孤單」

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

藍鷹正面迎戰青鳥！立法院21日將進行「國會改革法案」覆議案表決，「青鳥」已經召集群眾集結街頭，國民黨也做好準備，表決當天將發起「藍鷹行動」。對此，前中廣董事長趙少康今（20日）表示，總統賴清德不願面對「雙少數總統」的事實，把在野黨當空氣，人事、法案都硬幹，不想讓朝野和解。他喊話，請認同「戰鬥藍」的朋友，別讓「藍鷹」孤單，明天用實體行動聲援國會改革，共同迎接勝利。

趙少康於臉書表示，戰鬥藍挺藍鷹，一起守護國會改革！賴清德政府針對「國會改革法案」提出覆議，這早在藍白意料之中，在野黨正面迎戰，已經做好充分準備，邀請支持者21日一起到立法院外，共同見證啟動國會改革的重要時刻。

趙少康認為，賴清德明明知道覆議案表決會輸，還是硬要闖關立法院，就是看準即使覆議失敗，卓榮泰也不用下台，執政黨一點損失也沒有，反而可以藉此動員綠營支持者操作對立，當家鬧事。民進黨在各縣市辦的宣講會，也沒有針對「國會法案」內容講理，只是想方設法推動罷免國民黨立委，能在立法院多一席是一席。

趙少康批評，賴清德當選以後，至今不面對自己是「雙少數總統」的事實，上任一個月了，還是把在野黨當空氣，人事案、法案都硬幹，完全不尊重在野黨在國會席次占多數的民意，目中無人，不想讓朝野和解。

最後，趙少康喊話，讓陽光照進立法院，揭開一切弊案與貪腐真相，請認同「戰鬥藍」的朋友們不要讓「藍鷹」孤單，明天上午到立法院外青島東路，鎮江街到林森南路段，用實體行動聲援國會改革，共同迎接勝利。

▼趙少康宣布21日戰鬥藍集結挺藍鷹行動。（圖／翻攝自Facebook／趙少康，點圖放大）